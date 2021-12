La nouveauté de WhatsApp pour n’envoyer que des messages autodestructeurs

A partir d’aujourd’hui la plateforme donne la possibilité d’activer l’envoi de messages éphémères pour tous les nouveaux chats, quels que soient les destinataires. Voici comment procéder.

Depuis quelque temps déjà, la plate-forme de messagerie WhatsApp s’est dotée d’options et de fonctionnalités visant la confidentialité des utilisateurs – du cryptage de bout en bout à l’introduction de messages autodestructeurs dans les chats et les groupes à configurer spécifiquement. A partir d’aujourd’hui, cette dernière fonctionnalité peut être adoptée comme mode de communication principal : comme l’ont annoncé les développeurs de l’application, il sera bientôt possible de décider que tous les messages envoyés au sein du service doivent disparaître après un certain temps, quel que soit le destinataire. est.

Comment activer les messages éphémères pour tout le monde (et comment ils fonctionnent)

La nouveauté fait désormais partie de WhatsApp dans le menu Paramètres, dans la section dédiée à la confidentialité du compte. Ici, l’élément Minuterie de message par défaut se lit « activer les messages éphémères dans toutes les nouvelles discussions et définir une minuterie pour définir leur durée »: le Switch, s’il est activé, fait disparaître tout message envoyé dans toute nouvelle conversation de l’historique des destinataires après une période de temps pour choisir entre 24 heures, une semaine et 3 mois. La décision n’a d’impact que sur les nouveaux chats : dans ces conversations une première note d’information fera savoir à l’interlocuteur que les messages qu’il recevra disparaîtront de l’écran après le délai décidé par l’utilisateur. Quant aux groupes, l’interrupteur doit être activé lors de la phase de création via une option spécifique, alors qu’il reste impossible d’envoyer des messages éphémères dans des groupes qui n’ont pas été paramétrés de cette manière.

Les protections et les fuites

La nouveauté introduite ne sera pas utile à tout le monde, mais elle aidera ceux qui souhaitent utiliser WhatsApp d’une manière différente, en s’exprimant sans craindre que leurs mots ou leur matériel multimédia puissent être sauvés après des semaines, des mois ou des années d’oubli. Évidemment, cela est vrai pour les conversations et les échanges quotidiens d’importance relative, puisque l’autodestruction des messages ne protège cependant pas le matériel de la sauvegarde ou des captures d’écran ; dans le temps dont ils disposent, les destinataires ont tout le loisir de mettre de côté tous les textes, photos et vidéos et d’en faire une copie.

