Qu’est-ce que la koumpounophobie, la peur incontrôlable des boutons et comment la reconnaître

C’est la peur irrationnelle mais persistante des boutons, y compris ceux que l’on trouve sur les vêtements. Voici les symptômes et comment reconnaître les signes de cette phobie.

Peur des boutons, du grec la koumpounophobie, c’est la phobie irrationnelle mais persistante des boutons, y compris les boutons sur les vêtements et tout le reste, par laquelle les personnes qui en souffrent ressentent un grave inconfort lorsqu’elles sont visuellement et physiquement exposées aux boutons. Même les images et représentations de boutons peuvent déclencher cet inconfort qui, s’il est intense, peut provoquer des manifestations cliniques. Koumpounophobie, expliquent les experts Psychologues en herbe, est étroitement associée à la peur pathologique de tout objet rond ou circulaire en général, ou à la peur des trous (trypophobie). Comme pour les autres phobies, l’expérience de la koumpounophobie diffère également d’une personne à l’autre.

La peur des boutons

Certaines personnes ressentent un fort dégoût pour les boutons plutôt qu’un sentiment de peur. Les théories passées ont montré que le dégoût et la peur sont des sentiments fortement liés et ce lien se reflète dans l’attitude envers l’objet. La sensation sous-jacente est celle de rester loin de l’objet, une réponse qui développe une anxiété d’anticipation qui ne permet pas de pouvoir résister à la pensée ou à la sensation de l’objet lui-même, comme les boutons dans ce cas.

Certaines personnes n’ont peur que des boutons vieux et sales. Dans ce cas, la principale composante de la peur de la koumpounophobie dépend de la caractéristique sous-jacente du nettoyage, on pourrait donc parler de misophobie, c’est-à-dire la peur des germes, comme la peur des boutons et autres choses sales. Il est possible que les personnes dégoûtées par des boutons sales soient également dégoûtées par d’autres objets impurs.

D’autres personnes ont peur des boutons parce qu’elles ont peur de les avaler ou de les inhaler accidentellement. Ceci est surtout courant chez les enfants, car des accidents tels que l’ingestion de boutons sans le savoir ou le fait d’avoir un bouton coincé dans le nez surviennent plus fréquemment chez les enfants que chez les adultes.

Causes de la koumpounophobie

Expériences passées traumatisantes ou négatives impliquant des boutons. La maltraitance ou la négligence pendant l’enfance par une personne portant des vêtements boutonnés peut également déclencher la koumpounophobie. Peur des objets petits ou ronds qui se généralisent à d’autres objets de même taille et forme, ou se transforment en peur des boutons.

Symptômes de la koumpounophobie

Se sentir nauséeux ou nauséeux lorsqu’il est exposé à des boutons. Crises d’anxiété ou de panique lorsque des boutons sont accidentellement touchés. Évitez les événements tels que les réunions formelles, les danses, etc. où les gens portent des chemises ou des vestes avec des boutons.

Le shopping peut être une expérience terrible, car être exposé à des vêtements boutonnés peut déclencher la phobie. Préférez des formes autres que le cercle pour des séquences ou des motifs sur vos vêtements. Dans certains cas, un lavage fréquent des mains est observé en raison de la rencontre avec des boutons, surtout s’ils sont accidentellement touchés

Traitement

Les thérapies sont utilisées et préférées plus que les médicaments pour le traitement de la koumpounophobie.

Certains des plus utilisés, qui montrent une amélioration significative, sont la thérapie comportementale et la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie d’exposition à la réalité virtuelle et la psychanalyse.