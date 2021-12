Zoom alloue 85 millions de dollars pour régler le recours collectif, voici comment réclamer votre part

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Zoom a accepté de régler un recours collectif qui accusait la société de partager des informations personnelles avec des tiers sans le consentement de l’utilisateur. Le développeur a accepté de payer 85 millions de dollars à certains utilisateurs.

Deux groupes peuvent déposer une demande pour obtenir une part du pool de 85 millions de dollars. Le premier groupe comprend ceux qui ont payé pour un abonnement à l’application Zoom Meetings entre le 30 mars 2016 et le 30 juillet 2021. Dans ce cas, les utilisateurs pourront déposer une réclamation pour recevoir 25 $ ou 15 % de ce qu’ils ont dépensé en abonnements à l’application. (modules complémentaires non inclus), selon le plus élevé des deux. Pour réclamer plus de 25 $, vous auriez dû dépenser au moins 167 $ en abonnements Zoom.

Le deuxième groupe comprend toute personne qui a téléchargé, enregistré, utilisé ou ouvert l’application Zoom Meetings entre le 30 mars 2016 et le 30 juillet 2021. Ceux qui l’ont fait peuvent déposer une demande pour recevoir 15 $.

Ces valeurs peuvent changer en fonction du nombre de demandes soumises. Ceux qui remplissent les conditions pour déposer une réclamation doivent le faire avant le 5 mars 2022. Les comptes de niveau entreprise et Zoom pour le gouvernement ne sont pas éligibles. Le formulaire peut être rempli et soumis sur le site Web de réclamation; il y a aussi un courrier postal.

Le recours collectif dirigé contre Zoom a été déposé après que la société aurait partagé des données d’utilisateurs avec des tiers, permettant à des malfaiteurs d’entrer et de perturber les réunions (bombardement de Zoom). De plus, la société a également affirmé qu’elle offrait un cryptage de bout en bout, mais cette fonctionnalité n’a été introduite qu’en octobre 2020.

Zoom a d’abord été accusé d’avoir partagé des données personnelles sans le consentement de l’utilisateur après avoir découvert que l’application Zoom iOS envoyait des données à Facebook. Le problème a été résolu, mais peu de temps après, un autre problème a été découvert lié à la fonctionnalité « Annuaire de l’entreprise ». Les utilisateurs qui se sont inscrits avec des e-mails personnels hébergés par des fournisseurs non standard verraient leurs listes de contacts remplies avec d’autres utilisateurs qui avaient également utilisé un compte de messagerie du même fournisseur.