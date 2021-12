Bits de jeu: anniversaire PS, Paper Mario se dirige vers Switch Online et les copies physiques de GTA Trilogy sont retardées

Récapitulatif : La console PlayStation originale a été lancée au Japon le 3 décembre 1994, il y a exactement 27 ans aujourd’hui, et a changé à jamais le paysage des jeux sur console. Sony n’était même pas un concurrent sur le marché du jeu vidéo à l’époque et ne s’est impliqué que lorsque Nintendo a demandé au fabricant d’électronique japonais de développer un CD-ROM pour la Super Nintendo Entertainment System.

Si le partenariat avec Nintendo ne s’était pas détérioré, ou si Nintendo n’avait jamais contacté Sony, la PlayStation telle que nous la connaissons ne se matérialisera probablement jamais. La chronologie de Nintendo aurait également changé, et qui sait si Microsoft aurait même jamais pris la peine de créer la Xbox.

Nintendo ajoute Paper Mario à son Switch Online + Expansion Pack, portant le nombre total de jeux N64 de l’abonnement à 10.

Le premier jeu de la série Paper Mario est arrivé sur la console 64 bits de Nintendo en 2000 au Japon, et un an plus tard à l’international. Plusieurs suites ont suivi, la plus récente étant Paper Mario : The Origami King for the Switch.

À 30 $ pour un abonnement annuel, le nouveau pack d’extension de Nintendo pour sa plate-forme Switch Online est loin d’être le meilleur rapport qualité-prix en matière de jeu compte tenu du catalogue limité de jeux N64 actuellement disponibles. Avec un peu de chance, Nintendo continuera d’ajouter des jeux pour augmenter la valeur du service.

Paper Mario sera disponible à partir du 10 décembre.

Les dates de sortie des versions physiques de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ont changé. Xbox Series X / Xbox One et PS4 sortiront désormais le 17 décembre. La version Nintendo Switch arrivera début 2022. Vérifiez la disponibilité auprès de votre détaillant local. pic.twitter.com/6avP8yp6la – Jeux Rockstar (@RockstarGames) 30 novembre 2021

Les problèmes de Rockstar Games avec Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition continuent. L’éditeur a confirmé que les versions physiques du jeu pour Xbox One, Xbox Series et PlayStation 4 ont été retardées jusqu’au 17 décembre. Elles devaient initialement débarquer le 7 décembre.

La version Nintendo Switch a été repoussée au début de 2022, nous dit-on.

Rockstar a publié une série de correctifs depuis le lancement du jeu le 11 novembre, dont le dernier a été publié plus tôt dans la journée. Le journal des modifications complet de la mise à jour 1.03 est disponible sur le site Web d’assistance de Rockstar.

L’éditeur s’est également engagé à remettre en vente les versions PC classiques des jeux après le snafu avec le remaster, mais on ne sait pas exactement quand elles seront disponibles.

Crédit image Bonjour je suis Nik