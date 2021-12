Quel est le code UFI sur les produits chimiques que vous avez à la maison et pourquoi il peut vous sauver la vie

Récemment le code UFI a été introduit sur les emballages des produits potentiellement dangereux : c’est de quoi il s’agit et pourquoi il est utile en cas d’intoxication.

Dans nos maisons, il regorge de produits chimiques et de composés qui, s’ils sont accidentellement ingérés ou inhalés, peuvent être très dangereux pour la santé, surtout s’il s’agit d’un enfant. Dans le cas où un tel accident se produirait, il est nécessaire de demander une assistance médicale et de contacter immédiatement un centre antipoison et empoisonnement chimique (voici la liste de ceux qui fonctionnent 24 heures sur 24 en Italie), en gardant à portée de main, si possible , « l’emballage du produit ou au moins faire référence à la marque, au nom commercial et au volume de l’emballage », comme le précise le Centre national des produits chimiques, des produits cosmétiques et de la protection des consommateurs de l’Institut national de la santé (ISS). Cependant, pour diverses raisons, ceux qui nous assistent ne peuvent pas toujours retracer exactement et rapidement les composés chimiques responsables de l’intoxication, au risque de recevoir des traitements inappropriés pour l’intoxication en cours. Pour résoudre définitivement le problème, à partir de 2020 dans les pays de l’Espace économique européen (EEE), l’identifiant unique de formule, plus connu sous l’acronyme d’UFI, a été introduit sur les emballages des produits potentiellement dangereux.

Mais quel est exactement cet UFI ? En termes simples, il s’agit d’un code alphanumérique qui contient toutes les informations sensibles du produit, de l’utilisation à la toxicité. L’UFI se compose de 16 caractères, divisés en quatre blocs séparés par un tiret. Il doit être facile à trouver et clairement visible ; il est généralement placé dans la zone de l’étiquette avec les différentes informations de danger ou à proximité du code-barres. Un exemple d’identifiant de formule unique est le suivant : UFI : M1VQ-N02R-J00M-DQDW5. Toutes les lettres sont en majuscule et celles qui peuvent être confondues avec un nombre (comme O avec 0) ne sont pas couvertes. Ces seize chiffres contiennent toutes les données y compris « des informations sur le produit, ses utilisations, ses composants et sa toxicité », telles que spécifiées par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), qui est responsable des contrôles et de la réglementation UFI. Grâce à ce code, un centre antipoison est immédiatement informé de tous les détails sensibles sur le produit chimique auquel il a été exposé et par conséquent du traitement le plus adapté à proposer.

Un code UFI, qui ne doit jamais être placé au bas d’un pack, peut être attribué à plusieurs produits et marques, tandis que plusieurs UFI peuvent être attribués au même mélange. La composition chimique liée à chaque code est tenue secrète et n’est connue que de l’ECHA et des centres antipoison associés. On le retrouve sur les adhésifs, les peintures, les déodorants, les bougies parfumées, les détergents, les encres, les produits d’entretien, les revêtements et bien d’autres produits. Dès le début de l’année, il est obligatoire sur tous les produits à usage commercial et professionnel, tandis qu’à partir du 1er janvier 2024, il sera également obligatoire pour tous ceux à usage industriel. L’ECHA souligne que dans 40 pour cent des appels reçus, les centres antipoison « ont eu des difficultés à identifier le produit incriminé rapidement et avec précision, ce qui a conduit à un traitement trop prudent ». Grâce au code UFI, il sera beaucoup plus facile de fournir le service médical le plus approprié pour chaque cas d’intoxication.