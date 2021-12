Le procédé 3 nm de TSMC entre en phase de production pilote dans une usine de Taiwan

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) serait entrée dans la phase de production pilote de son procédé 3 nm, ou N3, à Fab 18 dans le sud de Taiwan. Si tout se déroule comme prévu, TSMC passera à la production en volume d’ici la fin de 2022.

Des sources anonymes de l’industrie ont déclaré à DigiTimes (payé via MacRumors) que TSMC avait l’intention de commencer à expédier des puces 3 nm à des clients comme Intel et Apple au cours du premier trimestre 2023, ce qui correspond aux rumeurs antérieures sur le sujet.

Les premières puces 3 nm d’Apple devraient être livrées dans les futurs Mac et iPhone sous le nom de M3 et A17 Bionic, respectivement. Le mois dernier, The Information a déclaré que certaines puces Apple M3 pouvaient contenir jusqu’à quatre matrices avec jusqu’à 40 cœurs. À titre de comparaison, les puces M1 Pro et M1 Max de génération actuelle sont dotées de processeurs à 10 cœurs.

Dans l’intervalle, nous verrons probablement des Mac avec des puces M2 et des modèles d’iPhone 14 livrés avec du matériel construit sur le processus N4P de TSMN, qui est la troisième amélioration majeure de la société à son processus 5 nm. En octobre, TSMC a déclaré que N4P offrirait une amélioration des performances de 11% par rapport à la technologie N5 d’origine et de 6% par rapport à N4. N4P offrira également une amélioration de 22% de l’efficacité énergétique par rapport au N5, nous dit-on.

Dans les nouvelles connexes, Intel devrait visiter TSMC plus tard ce mois-ci pour discuter de la production de puces 3 nm et de la capacité de fabrication. Intel vise à développer une relation plus étroite avec TSMC pour éviter une bagarre avec Apple sur la capacité disponible de 3 nm.

Crédit image Fabricio Trujillo