L’histoire de la mouette qui crie, le mème de la colère incontrôlée (qui est en fait « rire »)

Son origine en tant que mème remonte à 2017, mais le matériel original est en ligne depuis 2012 et dépeint une mouette qui semble rire grossièrement.

En ligne, il est devenu le symbole d’une fureur incontrôlée, qui ne peut s’exprimer que par un cri monstrueux ; en réalité, cependant, l’animal qui se cache derrière la mouette hurlante – l’un des mèmes les plus répandus parmi les réseaux sociaux et les plateformes de partage – n’est pas du tout en colère, et en effet selon l’interprétation de ceux qui l’ont vu en direct serait même en train de rire .

Quel est le mème de la mouette qui crie

Reconnaître le mème de la mouette qui crie est simple. C’est une séquence de deux ou plusieurs cadres, dans lesquels une mouette est représentée avec le cou courbé en arrière, comme si elle respirait ; dans l’image suivante, la même mouette étend son cou comme dans l’acte de crier, les couleurs de l’image sont modifiées en rouge et les yeux modifiés avec une application de retouche photo pour briller d’une lumière écarlate. Le texte accompagnant la première image est généralement la simple description * inspire *, tandis que dans la seconde image, les utilisateurs insèrent l’explosion qu’ils souhaitent faire interpréter par la mouette en colère : d’une plainte à une ligne particulière d’une chanson.

D’où vient la mouette

La structure du mème est simple et la facilité avec laquelle il peut être modifié a conduit à une large diffusion sur le Web, mais le matériel original raconte l’histoire d’un animal avec une humeur très différente de la façon dont il a été dépeint en ligne pour ans maintenant. . L’oiseau est apparu en ligne en 2012 dans une vidéo dont le titre (en russe) se lit comme suit : « La mouette bulgare rit » ; le clip dure quelques secondes et semble en fait montrer l’intention de l’animal sur ce qui pourrait ressembler à un rire fort pour un être humain. En réalité, derrière le vers, il n’y a rien d’attribuable au rire, tout comme il n’y a pas de colère derrière les images statiques captées par la vidéo et transformées en mèmes.

La transformation en mème

La première association a été retracée par Knowyourmeme à 2017 et pour être précis à la plate-forme sociale Twitter où la mouette a été obligée de prononcer le mot japonais « yamero » – qui dans les bandes dessinées et les œuvres d’animation locales est souvent utilisé de manière dramatique par les protagonistes pour exprimer leur frustration. Depuis ce twitter, la mouette rieuse s’est officiellement transformée en une mouette hurlante, donnant vie à l’un des mèmes les plus populaires encore en ligne aujourd’hui.