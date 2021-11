Bill Gates construira une centrale nucléaire révolutionnaire aux États-Unis : comment ça marche

La société fondée par Bill Gates TerraPower, spécialisée dans le nucléaire, construira une centrale électrique innovante dans le Wyoming. Comment fonctionne le réacteur Natrium.

TerraPower, une entreprise spécialisée dans la construction de réacteurs nucléaires de nouvelle génération fondée par Bill Gates en 2006, a annoncé qu’elle construirait sa première centrale de démonstration à Kemmerer, Wyoming, une ville de seulement trois mille âmes près de laquelle opère la centrale de Naughton. avec deux tranches au charbon dont le démantèlement est prévu d’ici quatre ans. Le choix de ce lieu pour la construction du premier réacteur nucléaire « Natrium » est intervenu après des mois d’analyses multiples et approfondies, qui ont porté sur des facteurs géologiques et techniques – tels que les conditions sismiques et pédologiques – mais aussi sociaux. Lorsqu’elle sera à pleine capacité, en effet, l’usine donnera du travail hautement qualifié à deux mille personnes, alors que l’usine à combustible fossile en emploie actuellement environ 400, ce qui est un résultat remarquable pour une ville de très peu de milliers d’habitants.

Le réacteur nucléaire développé par la société Bill Gates est innovant à bien des égards et vise à fournir une grande quantité d’énergie propre, permettant de supplanter définitivement les centrales au charbon, responsables d’une importante émission de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère. La principale caractéristique du réacteur Natrium est qu’il utilise du sodium liquide comme agent de refroidissement plutôt que de l’eau, comme cela se produit dans les centrales électriques traditionnelles. En effet, le sodium a un point d’ébullition plus élevé et peut donc absorber une plus grande quantité de chaleur, réduisant ainsi la pression au cœur du réacteur et avec elle le risque d’explosion. De plus, les réacteurs Natrium – développés en collaboration avec GE-Hitachi – n’ont pas besoin de générateurs externes pour le fonctionnement du système de refroidissement, qui sont considérés comme des points critiques dans les centrales électriques traditionnelles. Qu’il suffise de rappeler quand les générateurs diesel de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima Daiichi ont été touchés par le séisme-tsunami dévastateur de 2011.

Un autre point en faveur du réacteur TerraPower réside dans la capacité de stocker de la chaleur dans des réservoirs de sel fondu, dont l’énergie accumulée peut être exploitée comme une batterie capable d’augmenter la capacité énergétique de la centrale (la faisant passer de 345 à 500 mégawatts pour un quelques heures). Les coûts sont également avantageux. Les implants conçus par la société de Bill Gates sont nettement plus petits que les implants traditionnels et donc moins chers. Ce qui sera construit à Kemmerer, qui devrait devenir opérationnel d’ici 2028, coûtera quatre milliards de dollars, mais uniquement parce que c’est le premier. A l’avenir, ces usines ne coûteront « que » un milliard de dollars.

« Les habitants du Wyoming nous ont accueillis dans leurs communautés au cours des derniers mois et nous sommes ravis de travailler avec PacifiCorp pour construire la première usine de Natrium à Kemmerer », a déclaré dans un communiqué le Dr Chris Levesque, président et chef de la direction de TerraPower. « Notre technologie innovante contribuera à assurer une production d’électricité fiable et continue tout en faisant la transition de notre système énergétique et en créant de nouveaux emplois bien rémunérés dans le Wyoming », a ajouté le dirigeant. « Ce projet est une opportunité passionnante d’explorer ce que pourrait être la prochaine génération de production d’électricité propre, fiable et abordable, tout en offrant une voie de transition pour l’économie énergétique, les communautés et les employés du Wyoming », a-t-il déclaré. PDG de Rocky Mountain Power, qui fait partie de PacifiCorp.

Le coût de la centrale nucléaire de Natrium sera couvert pour moitié par TerraPower et pour l’autre moitié par le gouvernement américain, car il s’agit d’un projet soutenu par le département américain de l’Énergie (DOE). Les États-Unis veulent regagner le terrain perdu par rapport à d’autres pays – comme la Chine – qui construisent déjà des centrales de nouvelle génération, mais surtout ils vendent leur technologie à d’autres pays. Pour lutter contre le changement climatique, ces centrales nucléaires de nouvelle génération sont considérées comme fondamentales au même titre que les sources renouvelables, comme l’éolien et le solaire, qui peuvent jouer un rôle de plus en plus important dans l’approvisionnement énergétique des pays.