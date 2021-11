Battlefield 2042 est désormais l’un des jeux Steam les moins bien notés de tous les temps

Facepalm : Vous vous souvenez quand nous attendions tous avec impatience GTA : The Trilogy – The Definitive Edition et Battlefield 2042 ? Ces jours grisants semblent loin maintenant ; nous connaissons tous les problèmes avec le jeu de Rockstar, et le dernier Battlefield est devenu l’un des titres les moins bien notés de tous les temps sur Steam.

Forbes a repéré l’ajout indésirable de Battlefield 2042 au Steam250 Hall of Shame, qui répertorie les jeux les moins bien notés sur la plate-forme selon le classement des utilisateurs. Au moment de la rédaction de cet article, le jeu de tir multijoueur de DICE est neuvième sur la liste (il était huitième), avec seulement environ 25% des personnes décidant qu’il méritait un vote positif.

Battlefield 2042 a plus d’avis d’utilisateurs que tout autre jeu de la liste des échecs Steam250. Sur ses près de 36 000 avis, moins de 10 000 d’entre eux sont positifs, ce qui lui donne une note « Plutôt négative ».

Pourquoi tant de haine ? Il existe un certain nombre de raisons : plantages, problèmes de serveur, performances médiocres, véhicules cassés, balles errantes et bien plus encore. Il y a également des plaintes concernant le manque de fonctionnalités, telles qu’une campagne solo, un navigateur de serveur, un système basé sur les classes, un tableau de bord, un profil de jeu, une page de statistiques, des cartes évolutives, différents modes de jeu, etc.

DICE a déjà déployé un correctif à l’avance pour essayer de résoudre certains des problèmes du BF2042, avec deux autres mises à jour qui devraient arriver au cours du mois prochain. Reste à voir s’ils suffiront à apaiser les fans en colère.

DICE pourrait se consoler du fait que la note d’utilisateur Metascore de Battlefield 2042 de 2,3 est toujours meilleure que le 0,5 – le pire de l’histoire du site – que GTA: The Trilogy a obtenu. Sur Steam, quant à lui, BF2042 reste mieux noté que le pire jeu numéro un de la plateforme : l’eFootball 2022, atrocement mauvais.