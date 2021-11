Il semble que Mass Effect Legendary Edition pourrait bientôt arriver sur Game Pass

En contexte : Souhaitez-vous essayer Mass Effect Legendary Edition mais craignez-vous de payer le prix fort pour les jeux remasterisés ? Si vous êtes un utilisateur Xbox Game Pass/Game Pass pour PC, vous pourrez bientôt jouer à la trilogie dans le cadre de votre abonnement.

Bien que Microsoft n’ait pas confirmé que Mass Effect Legendary Edition arrive à son service, VGC rapporte qu’il a été brièvement répertorié avec un badge Game Pass vendredi, comme l’a repéré le site polonais XGP.

Un autre facteur suggérant l’ajout de MELE au Game Pass est que les abonnés au niveau Ultimate ont également accès à EA Play. Les jeux d’Electronic Arts ont tendance à toucher le service d’abonnement de l’entreprise dans l’année suivant leur lancement. Mass Effect Legendary Edition est sorti le 14 mai 2021, le moment est donc venu.

Crédit image : XGP

Malgré les preuves irréfutables, rien ne garantit que la série légendaire de BioWare arrivera bientôt sur Game Pass – le badge pourrait avoir été ajouté au mauvais titre par accident.

Même si MELE ne débarque pas sur Game Pass avant Noël, son arrivée éventuelle semble presque inévitable. Cela pourrait faire partie du plan d’EA pour préparer les joueurs à la sortie du prochain Mass Effect, pour lequel une affiche teaser chargée d’indices a récemment été révélée.

Les versions remasterisées des jeux classiques ne retrouvent pas toujours la magie qui a rendu les originaux si géniaux – ne cherchez pas plus loin que GTA: The Trilogy – The Definitive Edition pour en avoir la preuve – mais Mass Effect Legendary Edition a certainement été l’une des meilleures tentatives. Il a actuellement des notes Steam «très positives» (récentes et historiques) et un score de critique critique métacritique de 86.

Nous avons récemment entendu dire que CD Projekt Red a dû nier que Cyberpunk 2077 arrive sur Game Pass après que des images soient apparues dans une vidéo marketing pour promouvoir le lancement de Xbox Cloud Gaming sur consoles.