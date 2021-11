Un homme a découvert qu’il avait un ténia qui vivait dans son cerveau depuis des décennies

C’est le cas d’un homme de 38 ans qui a été évalué aux urgences après un épisode de crises soudaines et d’altération de l’état mental.

Un ténia du porc / Crédit : Rjgalindo

Lorsque nous mangeons, il peut arriver que nous ingérons accidentellement des agents pathogènes ou des parasites potentiels. Certains plus que d’autres se révèlent particulièrement insidieux, vivant et florissant dans l’organisme pendant de nombreuses années avant de manifester leur présence. C’est le cas d’un homme de 38 ans qui a soudainement commencé à avoir des crises et, une nuit, a été retrouvé tremblant sur le sol en proie à une crise et dans un état mental altéré. L’homme, qui n’avait jamais souffert de convulsions auparavant, a été emmené aux urgences du Massachusetts General Hospital où les premiers examens médicaux ont indiqué un suspect possible : le ténia, également connu sous le nom de ténia.

Des scintigraphies cérébrales et des analyses de sang ont confirmé le diagnostic, révélant que le cerveau du patient était devenu le siège de plusieurs lésions contenant ce parasite. L’infestation par le ténia est appelée cysticercose et, dans le rapport de cas publié dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre, les médecins disent que l’ingestion pourrait prendre 20 ans avant que le patient ne soit présenté à l’hôpital. À l’époque, l’homme vivait au Guatemala, où les infestations de ténias ont souvent un impact sérieux sur la santé publique dans les zones urbaines et rurales.

Heureusement, l’affaire s’est résolue sans conséquences graves pour l’homme qui a réussi à se débarrasser des parasites, surmontant les épisodes de crise en trois ans.

Le cycle de vie des ténias est assez compliqué et les gens peuvent développer une infestation par ce parasite en mangeant des morceaux de viande ou de poisson crus ou insuffisamment cuits provenant d’animaux contaminés. Le ténia est hermaphrodite, c’est-à-dire que chaque œuf peut donner naissance à des parasites capables de s’autoféconder de manière asexuée. L’infestation est le plus souvent associée au système digestif mais, avec le temps, les larves peuvent se déplacer dans le corps et nicher dans d’autres organes, tels que le foie, les poumons et même le cerveau. Dans les régions du monde les plus touchées par cette parasitose, les infestations de ténias représentent 30 à 70 pour cent des cas suspects d’épilepsie.