Les moddeurs de GTA ripostent contre le procès pour droit d’auteur de Take-Two, prétendent que le travail relève de l’exemption d’utilisation équitable

Une patate chaude: compte tenu de la débâcle de Grand Theft Auto: The Trilogy, le parent de Rockstar Take-Two Interactive est loin d’être l’entreprise préférée des joueurs en ce moment. Il a également été critiqué pour une action en justice pour violation du droit d’auteur qu’il a lancée contre quatre moddeurs de GTA plus tôt cette année. Cependant, les quatre ripostent en affirmant que les modifications qu’ils ont apportées aux jeux étaient protégées par l’utilisation équitable en vertu de la loi sur le droit d’auteur.

Plus tôt cette année, les moddeurs ont publié respectivement « re3 » et « reVC », des versions améliorées de Grand Theft Auto III et Grand Theft Auto : Vice City, qui avaient été créées par rétro-ingénierie du code source.

Take-Two a répondu une semaine plus tard avec un retrait DMCA déposé sur Github. Les référentiels ont été supprimés, mais les moddeurs ont déposé une contre-notification et les fichiers ont été restaurés. En septembre, Take-Two a intenté une action en justice contre le groupe, affirmant qu’ils avaient causé « un préjudice irréparable » à sa distribution des jeux GTA et qu’il lui devait plus de 300 000 $ de dommages et intérêts.

TorrentFreak rapporte que les moddeurs ont émis une réponse légale à la poursuite de Take-Two, arguant que leur travail relevait de l’« utilisation équitable », ce qui peut autoriser l’utilisation de matériel protégé par le droit d’auteur. La défense affirme que si des violations du droit d’auteur se produisaient, elles ne devaient permettre que l’interopérabilité des logiciels et la correction des bugs. Par conséquent, de telles actions représentent une utilisation transformatrice du contenu, ce qui signifie qu’il s’appuie sur le matériel original plutôt que de le copier.

Les moddeurs notent que les jeux originaux ont été lancés il y a plus de 15 ans et que Rockstar a cessé de publier des correctifs et des corrections de bugs des années avant le début des travaux sur re3 et reVC. Il est également noté que toute personne souhaitant utiliser les mods nécessitait des copies de GTA III et Vice City, qui ont tous deux été retirés de la vente en vue de GTA: The Trilogy.

Les défendeurs soulignent que Rockstar et Take-Two ont « autorisé d’autres à entreprendre le développement de » mods « de son logiciel », et « ont encouragé et soutenu d’autres à entreprendre le développement de » mods « », et même les ont présentés, « sans toute action défavorable » dans le passé. Les moddeurs ont également déclaré que leur travail aurait pu encourager les ventes des jeux originaux.

Il avait toujours été supposé que Take-Two recherchait les mods des premiers jeux GTA car il prévoyait de publier ses propres versions officielles améliorées. Les prédictions se sont avérées vraies lorsque la trilogie GTA a été annoncée. Malheureusement pour les joueurs, le lancement a été l’un des pires de l’histoire, Rockstar a été inondé de demandes de remboursement et Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a actuellement un métascore utilisateur de 0,5.

Si vous possédez la trilogie GTA remasterisée de Rockstar et que vous souhaitez voir des performances améliorées, il est recommandé aux utilisateurs d’activer DirectX12, de verrouiller l’affichage à 60 Hz et d’activer VSync.