Motorola baisse le prix, augmente le taux de rafraîchissement du G Power 2022

Quelque chose à espérer: le rafraîchissement 2021 de Motorola du G Power était décevant, mais le modèle à venir pourrait se retrouver sur la liste d’achats de l’acheteur à petit budget, étant donné le prix inférieur de 50 $ au lancement par rapport à ses prédécesseurs. Bien qu’il y ait quelques modifications de spécifications douteuses pour le G Power 2022, l’affichage du taux de rafraîchissement de 90 Hz et l’option de stockage de 128 Go sont des mises à niveau qui méritent d’être envisagées.

Le G Power 2022 est toujours un téléphone 4G, mais la plupart des acheteurs à petit budget trouveront cela parfaitement acceptable. Ils pourraient également ne pas remarquer que Motorola est passé d’un SoC Qualcomm à une puce MediaTek Helio (G37) cette fois-ci. Le matériel à apprécier dans cet Android abordable est la grosse batterie de 5 000 mAh, un affichage plus fluide, des caméras et une connectivité décentes, et Android 11 prêt à l’emploi.

Motorola est revenu à offrir une configuration de 4 Go/64 Go dans le modèle de base à 200 $ tout en augmentant la combinaison mémoire/stockage à 4 Go/128 Go sur la version haut de gamme à 250 $. Les deux variantes disposent de connecteurs d’extension microSD pour ajouter 512 Go supplémentaires. Alors que l’écran de 6,5 pouces est toujours un LCD 720p, il s’agit désormais d’un panneau 90 Hz plus rapide qui devrait offrir le mélange idéal de performances et d’efficacité. Fait intéressant, Motorola bénéficie toujours d’une autonomie de 3 jours avec cet appareil.

La configuration arrière à triple caméra du G Power a également été repensée et contient désormais une matrice 50MP/2MP/2MP mise à jour, tandis que le tireur selfie 8MP qui a été déplacé en haut au centre est inchangé par rapport au prédécesseur. Les autres fonctionnalités matérielles reportées incluent la prise jack 3,5 mm, le lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, la connectivité Wi-Fi/Bluetooth, la protection contre l’eau IP52 et le port de chargement USB Type-C 2.0.

Motorola dit que le G Power 2022 sera initialement disponible aux États-Unis chez Republic Wireless et Metro by T-Mobile dans les prochains mois, suivi d’autres versions d’opérateurs et de modèles universellement déverrouillés au début de l’année prochaine. Les acheteurs canadiens pourront également l’acheter à peu près au même moment.