Pourquoi des militants déguisés en gardiens de Squid Game ont protesté contre Samsung à la COP26

L’organisation environnementale Solutions for our Climate a organisé une manifestation contre Samsung à la COP26, en utilisant les vêtements des gardes Squid Game.

Des militants écologistes à Glasgow. Crédit : Solution pour notre Climat / Facebook

Un groupe de militants écologistes de l’association Solutions for our Climate a organisé un curieux et grotesque flash mob à Glasgow portant les vêtements de la célèbre série télévisée « Squid Game », pour protester vigoureusement contre Samsung Electronics, une multinationale sud-coréenne spécialisée dans l’électronique, l’information la technologie et les nouvelles technologies qui, selon l’ONG – également basée en Corée du Sud – ne font pas assez pour embrasser les énergies renouvelables, indispensables pour faire face à la crise climatique. La Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26), considérée comme le dernier recours pour éviter les conséquences les plus dramatiques du réchauffement climatique, se termine dans la ville écossaise.

Si des décisions drastiques et immédiates contre les émissions de CO2 ne sont pas prises, en effet, l’objectif de limiter l’augmentation de la température moyenne à 1,5 °C près par rapport à l’ère préindustrielle sera ignoré, condamnant l’ensemble de l’humanité, la biodiversité et l’environnement de « des souffrances indicibles ». Alors que dans les palais les puissants de la Terre et leurs délégations continuent de conclure des accords – jusqu’alors jugés insuffisants, comme en témoigne un rapport inquiétant de Climate Action Tracker – à l’extérieur des manifestations et des protestations ont lieu, qui ont également impliqué les célèbres militantes écologistes Greta Thunberg et Vanessa Nakate, ainsi que des représentants des peuples autochtones. L’un des derniers flash mobs était celui de Solutions for our Climate, organisé le long des rives de la rivière Clyde, la plus importante d’Écosse.

Dans les images et la vidéo partagées par l’organisation, on voit un groupe d’hommes portant l’uniforme et le masque des gardes de Squid Game, tout en « escortant » un prisonnier le long de la rivière. L’homme en question a le visage imprimé du vice-président de Samsung Jae-Yong Lee, qui, après une courte marche, est obligé de s’agenouiller. À ce stade, les gardes l’arrêtent et font semblant de le frapper (sans le toucher), imitant une scène d’agression controversée et discutable. Le chef du groupe de « gardes » dans une interview à Reuters a expliqué les raisons de cette forme bizarre de protestation contre la multinationale. L’homme souligne que Samsung aurait investi dans de nombreux projets liés aux combustibles fossiles à travers le monde, et malgré le fait d’avoir la faculté « il ne s’est pas encore engagé à produire à l’aide d’énergies renouvelables », ce qui a plutôt été fait par de nombreux dirigeants du Land.

« Samsung Electronics prétend être une entreprise respectueuse de l’environnement. Ils disent que leurs usines aux États-Unis, en Europe et en Chine ont atteint 100 % de conversion en énergie renouvelable. Cependant, 80 % de l’électricité totale de Samsung est utilisée dans des usines de fabrication en Corée et au Vietnam et la majeure partie de l’électricité dans ces pays provient du charbon, c’est pourquoi Samsung continue d’augmenter ses émissions de carbone, qui est une cause du changement climatique », lit-on dans le communiqué publié sur la page Facebook Solutions for our Climate.

L’association demande à la multinationale de passer rapidement à une production liée à 100 % d’énergie renouvelable, soulignant que les émissions de CO2 devraient être complètement arrêtées d’ici 2030. Cette décennie est d’ailleurs considérée comme essentielle par les experts pour pouvoir contenir l’augmentation de température à moins de 1,5 °C. Nous sommes actuellement 1,2 °C au-dessus de la moyenne de l’âge préindustriel, et selon l’horloge climatique, mise à jour avec les données des études climatiques les plus importantes au monde, si nous continuons à polluer à ces taux, nous dépasserons le seuil critique. seuil dans exactement 10 ans et quelques mois. Le rapport Climate Action Tracker souligne que les puissants de la Terre ont pris de bons engagements à long terme, dans le but d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 pour l’UE et les États-Unis, mais les objectifs à court terme sont absolument insuffisants ; sur la base des accords conclus, en effet, nous nous retrouverons avec un réchauffement de 2,4 à 2,7°C d’ici 2100, avec des conséquences catastrophiques pour l’ensemble de l’humanité. C’est pourquoi les militants écologistes (et les scientifiques) appellent tout le monde à réduire considérablement les émissions de carbone dans les plus brefs délais.