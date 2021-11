La plupart des Américains ont entendu parler des crypto-monnaies, mais beaucoup moins ont déjà investi ou utilisé ces dernières

En bref : le Pew Research Center dans sa dernière enquête a révélé que 86% des Américains ont au moins entendu parler des crypto-monnaies, tandis que près d’un quart (24%) disent en avoir beaucoup entendu parler. Seulement 13% ont déclaré n’avoir rien entendu du tout sur la cryptomonnaie.

En outre, 16% des personnes interrogées déclarent avoir personnellement investi, échangé ou utilisé de toute autre manière la crypto-monnaie à un moment donné.

Pew a également trouvé des modèles parmi l’utilisation / l’intérêt de la crypto et les groupes démographiques. Par exemple, les hommes étaient environ deux fois plus susceptibles que les femmes d’avoir déjà utilisé n’importe quel type de crypto-monnaie. De plus, les monnaies virtuelles sont plus populaires parmi les jeunes, avec 31 % des 18-29 ans ayant investi, échangé ou utilisé des cryptos, contre seulement 3 % des 65 ans ou plus.

La crypto s’est également avérée plus populaire parmi les adultes asiatiques, hispaniques et noirs (dans cet ordre) que les adultes blancs, bien qu’il n’y ait pas eu de différences statistiquement significatives dans l’intérêt de la crypto lorsque l’on examine le revenu du ménage.

Pew a interrogé 11 505 adultes américains entre le 13 et le 19 septembre 2021 pour l’enquête, bien que seuls 10 371 panélistes aient répondu, ce qui a donné un taux de réponse de 90 %.

Bitcoin, la première et la plus grande monnaie numérique décentralisée par capitalisation boursière, a fait ses débuts au début de 2009, mais il faudra encore de nombreuses années avant qu’il n’entre dans la philosophie traditionnelle. Comme l’illustre l’enquête de Pew, la crypto en général est assez bien connue aujourd’hui avec une capitalisation boursière collective de près de 3 000 milliards de dollars.

