Le guide de WhatsApp contre les escroqueries en ligne sur l’application de messagerie

Les gestionnaires d’applications sont conscients du risque encouru par les utilisateurs moins préparés et ont lancé une campagne visant à sensibiliser à ce problème.

Le phénomène des escroqueries WhatsApp est désormais incontrôlable partout dans le monde, et la raison est très simple : la plateforme de messagerie est utilisée par plus de deux milliards et demi de personnes et est devenue l’un des moyens de communication les plus répandus au monde. planète. ; Bref, les criminels et les escrocs ont un avantage concret à semer l’appât sur un portail qui permet d’envoyer des messages gratuitement et d’attendre que quelqu’un morde à l’hameçon. Les gestionnaires d’applications eux-mêmes sont conscients du risque que courent les utilisateurs les moins préparés à répondre aux communications frauduleuses et c’est pourquoi ils ont lancé une campagne visant à les sensibiliser au problème des escroqueries en ligne.

La campagne au Royaume-Uni

L’initiative est actuellement limitée au Royaume-Uni et s’appelle « Stop, Think, Call », du nom des trois actions qui aident les utilisateurs à rester protégés contre les tentatives de fraude sur WhatsApp. Comme la plupart des opérations de ce type, les escroqueries WhatsApp sont basées sur le fait de tromper l’interlocuteur et de le convaincre de croire à un mensonge. Des remises incontournables de la chaîne de vêtements au colis en attente d’être récupéré, à l’ami qui demande d’emprunter de l’argent et à celui qui demande d’envoyer le code à 6 chiffres sans poser de questions : de chacune de ces arnaques vous pouvez rester en sécurité avec les trois actions énumérées.

Les trois armes contre les arnaques

Après avoir reçu un message suspect, l’important est d’abord de s’arrêter, de vérifier que les options de confidentialité de l’application sont définies à votre convenance et que l’authentification à deux facteurs est active pour protéger votre profil. À ce stade, nous pouvons penser à la communication qui vient d’être reçue : les demandes ou les offres d’argent, les concours de prix et les menaces d’amendes ou de factures en souffrance doivent toujours être considérés comme des messages suspects. Dans les cas les plus incertains, un appel est presque toujours ce qui est nécessaire pour vérifier que la demande reçue est légitime : si l’expéditeur du message se fait passer pour un ami ou un membre de la famille en particulier, le rappeler au numéro que vous avez déjà dans le carnet d’adresses peut dissiper tout doute. , ainsi que lui demander quelque chose qu’un étranger pourrait ne pas savoir; dans le cas d’une entreprise, en revanche, les références peuvent être trouvées en ligne.