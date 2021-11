La COP26 est une catastrophe : le monde vers un réchauffement de 2,4°C, selon un nouveau rapport

Les accords conclus par les gouvernements à la COP26, actuellement en cours à Glasgow, sont terriblement insuffisants pour maintenir l’augmentation de la température à moins de 1,5 ° C par rapport à l’époque préindustrielle, selon un nouveau rapport. En fait, d’ici 2030, les émissions de CO2 seront le double de celles nécessaires pour atteindre l’objectif. A moins que des décisions drastiques et immédiates ne soient prises, nous risquons un réchauffement catastrophique de 2,4°C d’ici 2100.

Les engagements pris par les gouvernements lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) sont tout sauf suffisants pour éviter les conséquences les plus catastrophiques du réchauffement climatique. Selon un nouveau rapport que vient de publier Climate Action Tracker (CAT), l’une des coalitions d’analyse climatique les plus prestigieuses au monde, d’ici 2100, les objectifs à court terme fixés par les gouvernements se traduiront par une augmentation de la température de plus de 2,4°C. moyenne de l’ère préindustrielle. Il s’agit tout simplement d’un résultat catastrophique, bien au-delà de l’objectif de 1,5°C dont on parle depuis l’Accord de Paris sur le climat (décembre 2015), considéré par les scientifiques comme le « moindre mal » pour éviter les pires conséquences. Parce qu’il n’y a pas de bon changement climatique ; déjà maintenant, avec 1,2 °C au-dessus de la moyenne préindustrielle, nous souffrons de graves conséquences des émissions constantes de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre. Contenir cette augmentation à 1,5°C près permettrait d’éviter les scénarios les plus apocalyptiques, vers lesquels, comme le souligne le Climate Action Tracker, nous tombons littéralement.

Pour rendre le nouveau rapport encore plus dramatique, c’est le fait que l’augmentation de 2,4 ° C calculée est basée sur les propositions des pays. Si, en revanche, on prenait en compte ce que font réellement les gouvernements contre le changement climatique, alors cette augmentation sera de 2,7 °C d’ici 2100. Cela se traduira par des « souffrances indicibles » pour l’humanité, comme en témoigne un précédente étude sur le climat, en raison d’une longue série d’effets catastrophiques déclenchés par l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère sur la nature, la santé, l’économie et la société. L’urgence climatique est si grave que certains experts ont même émis l’hypothèse que la civilisation humaine telle que nous la connaissons aujourd’hui pourrait disparaître en 2050. Bref, si les estimations du Climate Action Tracker se confirment, nous vivrons un véritable cauchemar et ce sera de notre seule faute. . Mais comment une telle élévation de température a-t-elle été réellement calculée ? Egalement à la lumière d’une autre estimation présentée la semaine dernière (beaucoup plus optimiste), selon laquelle la température n’aurait pas dépassé la moyenne de l’ère préindustrielle de 1,8 – 1,9°C.

Les analystes de Climate Action Tracker, également soutenu par le gouvernement allemand, se sont concentrés sur les émissions à court terme des pays, c’est-à-dire d’ici 2030. Selon les calculs de l’organisation, les émissions de dioxyde de carbone doubleront d’ici la décennie, celles nécessaires pour contenir la hausse. à moins de 1,5 ° C, ce qui, comme indiqué, est la cible souhaitable et indiquée par les scientifiques. Pour s’assurer que la « fièvre de la terre » ne dépasse pas 1,5 °C, les gouvernements devraient être en mesure de réduire les émissions de 45 % d’ici 2030, une étape loin d’être franchie, sur la base des accords qui sont en train d’être conclus pour la COP26. D’autant plus que l’on considère que les concentrations de CO2 continuent d’augmenter régulièrement et que nous atteindrons le nouveau record historique en 2023, selon une étude récente. « Les intentions à long terme des pays sont bonnes, mais leur mise en œuvre à court terme est inadéquate », a déclaré au Guardian le Dr Niklas Höhne, l’un des auteurs du nouveau rapport.

Le problème réside dans le fait que dans la lutte contre le changement climatique nous suivons deux voies distinctes : d’une part, les objectifs globaux à long terme, ceux qui visent à atteindre le zéro émission nette vers le milieu du siècle (2050 pour le Union européenne et USA, 2060 pour la Chine et la Russie, 2070 pour l’Inde), d’autre part les contributions déterminées au niveau national ou NDC, qui concernent la réduction des émissions nocives à l’horizon 2030. C’est dans cette seconde partie que toute la criticité des la situation se présente, étant donné que pratiquement personne n’a fait de réductions drastiques et immédiates des émissions de CO2. Par rapport aux accords précédents, les réductions NDC présentées par les pays n’étaient que de 15 à 17%, comme le souligne un communiqué de presse du New Climate Institte, les contributions absolues les plus importantes provenant de l’Union européenne, de la Chine et des États-Unis. Mais absolument pas assez. Qu’il suffise de dire que l’Australie, le Vietnam, la Suisse, la Russie et d’autres pays ont présenté les mêmes NDC que la COP de Paris à la COP26, tandis que le Mexique et le Brésil les ont même empirés. Les gaz à effet de serre continuent de s’accumuler inexorablement dans l’atmosphère jour après jour et le climat réagit à cette accumulation ; si nous continuons à viser la neutralité carbone – c’est-à-dire un équilibre entre les émissions et la « séquestration » de CO2 – dans trois décennies, mais en attendant nous continuerons à polluer de manière imprudente ou seulement un peu moins, même si dans le à l’avenir, nous l’atteindrons bientôt, nous dépasserons l’objectif de 1,5 ° C, atteignant à terme + 2,4 ° C (voire + 2,7 ° C) d’ici 2100, comme le révèle le nouveau rapport « Glasgow’s one degree 2030 crédibilité gap: net zero’s lip service à l’action climatique » par Climate Action Tracker.

Comme l’ont souligné à plusieurs reprises les climatologues, plus l’augmentation de la température moyenne est importante par rapport à l’époque préindustrielle, plus les impacts sur l’environnement, sur notre santé, sur la biodiversité et sur les équilibres fragiles qui soutiennent les écosystèmes seront importants. Pour comprendre à quel point une température plus élevée de 2,4 °C sera catastrophique, il suffit de se référer à l’analyse du World Resources Institute basée sur les données du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) de l’ONU, dans laquelle ont été comparés les effets d’un réchauffement de 1,5 °C. C avec un de 2°C. Dans le second cas il y aura une perte de vertébrés et de plantes deux fois plus grave que dans le premier ; les vagues de chaleur mortelles seront 2,6 fois pires ; la disparition des insectes sera trois fois pire ; Les étés arctiques sans glace seront dix fois pires; 99% des récifs coralliens disparaîtront et le niveau de la mer augmentera de près d’un demi-mètre. De plus, il y aura des phénomènes météorologiques extrêmes encore plus fréquents et dévastateurs ; des migrations de masse mondiales encore plus importantes seront déclenchées ; un nombre encore plus grand de masses continentales disparaîtra sous l’eau (principalement des îles du Pacifique et des régions côtières de l’Asie du Sud-Est) ; plus de maladies se propageront ; la perte de nourriture et de récoltes sera de plus en plus importante et bien plus encore. C’est pourquoi le scénario à + 2,4°C esquissé par Climate Action Tracker est inquiétant et doit absolument être évité, avec des décisions tranchées et extrêmes à prendre dès maintenant, dès la COP26. Car nous n’avons vraiment plus le temps, comme nous le rappelle le TikTok assourdissant de l’Horloge Climatique.