La future mise à jour d’Apple permettra à des tiers de remplacer les écrans de l’iPhone 13 sans casser Face ID

Une patate chaude : dans un acte de générosité inhabituelle, Apple a décidé que les propriétaires d’iPhone 13 pourront faire appel à des tiers pour les réparations d’écran sans perdre la fonctionnalité Face ID. Le changement bienvenu arrivera sous la forme d’une mise à jour logicielle, bien qu’Apple n’ait jamais révélé quand il atterrirait.

Apple, connu depuis longtemps pour son opposition au mouvement du droit de réparer, a suscité plus de controverse récemment lorsque iFixit a confirmé que l’utilisation d’un atelier de réparation indépendant pour remplacer l’écran d’un iPhone 13 rendait Face ID inutile. Lors de la détection d’un nouvel écran, le combiné affiche un message qui se lit comme suit : « Impossible de vérifier que ce téléphone dispose d’un véritable écran Apple. »

Apple a reçu de nombreuses critiques sur la situation, c’est compréhensible, et a maintenant fait quelque chose à ce sujet. Cupertino a déclaré à The Verge qu’il publierait une mise à jour logicielle qui supprimerait le besoin de transférer la puce du microcontrôleur couplée de l’écran d’origine d’un iPhone 13 vers un nouveau pour que Face ID fonctionne.

Le transfert de la puce du microcontrôleur est un processus extrêmement compliqué et chronophage qui nécessite « un équipement spécial et la capacité de microsouder », ce qui rend la tâche relativement simple et peu coûteuse de remplacement de l’écran une tâche coûteuse pour les petits ateliers de réparation, à moins qu’ils ne soient disposés à le faire. rejoignez le programme de réparation indépendant d’Apple. Les magasins de réparation Apple agréés disposent d’un logiciel spécial qui permet à l’iPhone 13 d’accepter un nouvel écran sans ennuyer Face ID.

« C’est un exploit tactique pour le marché de la réparation, mais c’est un combat sans fin jusqu’à ce que le champ de bataille change », a déclaré Kevin Purdy d’iFixit. « Apple – et les nombreuses entreprises qu’il inspire – progressera à nouveau avec plus de verrouillages de pièces, plus de réductions de fonctionnalités, plus de raisons pour lesquelles seuls leurs centres de réparation rentables peuvent faire ce travail.