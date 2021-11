Se coucher à cette heure réduit le risque de problèmes cardiaques

C’est ce que révèlent les résultats de la plus grande étude menée à ce jour sur la relation entre les temps de sommeil et le risque de maladie cardiovasculaire : un écart par rapport au temps optimal peut être nocif pour la santé.

Il y a un meilleur moment pour s’endormir, peu importe la quantité de sommeil dont nous avons besoin. Cela a été révélé par la plus grande étude menée à ce jour sur la relation entre le moment du repos nocturne et l’incidence des problèmes cardiaques, qui a révélé l’existence d’un créneau horaire spécifique associé à un risque plus faible de maladie cardiovasculaire.

L’analyse, publiée dans leJournal Européen du Coeur de la Société européenne de cardiologie, a examiné les données de la UK Biobank, la base de données contenant les informations génétiques et sanitaires d’environ un demi-million de citoyens britanniques, évaluant les informations relatives à l’apparition du sommeil nocturne de 88 026 personnes qui, entre 2013 et 2015 ils ont porté un appareil au poignet pendant 7 jours afin de mesurer le temps et la qualité de leur sommeil nocturne. En moyenne, environ 5 à 6 ans après la collecte des informations, 3 172 participants à l’étude (3,6 %) ont développé un événement cardiovasculaire (infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, cardiopathie ischémique chronique, accident vasculaire cérébral ou accident ischémique).

L’incidence plus élevée de tels événements était associée à un horaire de repos nocturne qui commençait après minuit : en particulier, les personnes qui se couchaient à 0h00 ou plus tard avaient un risque 25 % plus élevé de développer des problèmes cardiovasculaires. Selon les données de l’étude, s’endormir après 23 heures et avant minuit est également associé à un risque 12% plus élevé d’événements cardiovasculaires. A l’inverse, l’incidence était significativement plus faible chez ceux qui se sont endormis entre 22h et 23h, suggérant que cette tranche horaire est associée à un risque plus faible d’événements cardiovasculaires.

Cette observation a également été confirmée par les résultats observés chez ceux qui se sont endormis avant 22h00 : contrairement à ce qui pourrait être supposé, l’anticipation du repos nocturne est toujours associée à un nombre d’événements cardiovasculaires plus élevé de 24 % que chez ceux qui se sont endormis. entre 22h et 23h.

L’analyse a clairement montré que la durée du sommeil n’affectait pas le risque cardiovasculaire des participants à l’étude. « Le corps a une horloge interne de 24 heures, appelée rythme circadien, qui aide à réguler le fonctionnement physique et mental – a déclaré l’auteur correspondant de l’étude, le Dr David Plans de l’Université d’Exeter, au Royaume-Uni. Bien que nous ne puissions pas conclure à l’existence d’un lien de causalité, les résultats de notre étude suggèrent que se coucher avant ou après l’intervalle 22-23 est plus susceptible de perturber l’horloge biologique, avec des conséquences négatives pour la santé cardiovasculaire.« .

Selon les chercheurs, il existe donc une heure optimale pour s’endormir, incluse dans la fenêtre horaire entre 22h et 23h. »S’écarter de cette heure peut être nocif pour la santé – Plans ajoutés -. Le moment le plus risqué était après minuit, potentiellement parce que cela pourrait réduire la probabilité de voir la lumière du matin, ce qui réinitialise l’horloge biologique.« .

Dans une analyse plus poussée par sexe, l’enquête a révélé que l’augmentation du risque cardiovasculaire est la plus forte chez les femmes, seul le début du sommeil avant 22 heures restant significatif pour les hommes. Les raisons de cette divergence, ont souligné les chercheurs, n’ont pas été entièrement comprises. « Il peut y avoir une différence entre les hommes et les femmes dans la façon dont le système endocrinien réagit aux perturbations du rythme circadien – Plans spéculés -. Alternativement, l’âge des participants à l’étude (dont la moyenne était de 61 ans, ndlr) pourrait être un facteur de confusion, car le risque cardiovasculaire augmente après la ménopause chez les femmes, il peut donc ne pas y avoir de différence dans la force de l’association entre les femmes et les hommes.« .