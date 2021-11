Fuite des benchmarks des ordinateurs portables i7-12700H et 3080 Ti avant l’annonce officielle

Pourquoi c’est important : Plus de benchmarks pour le nouveau matériel Intel et Nvidia sont apparus sur Geekbench cette semaine. Cette fois, il s’agit respectivement de l’i7-12700H et de l’ordinateur portable RTX 3080 Ti inédits d’Intel et de Nvidia. Les fuites, en plusieurs entrées, offrent peu d’indices sur les performances du CPU et du GPU par rapport à leurs voisins.

Les entrées sont apparues sur Geekbench lundi, après quoi BancFuites les ont rammassés. Ils semblent tous être pour une nouvelle entrée dans la série d’ordinateurs portables de jeu Omen de HP qui offre un premier aperçu du processeur Alder Lake i7-12700H et du GPU Nvidia RTX 3080 Ti.

Toutes les entrées montrent que l’i7 a une fréquence de base de 2,45 GHz et une fréquence d’amplification d’environ 4,1 GHz, avec 14 cœurs, 20 threads et 24 Mo de cache L3. Ses scores Geekbench 5 sont de 1328 pour le monocœur et de 10517 pour le multicœur. Les informations GPU, cependant, sont un peu moins cohérentes.

Une entrée nomme clairement l’ordinateur portable 3080 Ti sans aucune autre information en dehors des performances dans l’API graphique Vulkan, avec un score global de 90114. Une autre montre un « Nvidia Graphics Device » anonyme avec un score API OpenCL de 127392, 16 Go de VRAM, un fréquence maximale de 1395 MHz et 58 unités de calcul. Les unités de calcul ne sont utilisées que dans les cartes graphiques AMD, cela peut donc signifier en fait 58 des multiprocesseurs de streaming de Nvidia, dont l’ordinateur portable 3080 n’en a que 48.

Les comparaisons de Wccftech placent en fait l’ordinateur portable 3080 Ti un peu en dessous de l’ordinateur portable 3080, mais cela pourrait simplement être dû au fait que les pilotes du 3080 Ti ne sont pas encore prêts. Le i7-12700H dans une comparaison multicœur est capable de surpasser le i9-11980HK de 11e génération.

Une fuite de référence à la fin du mois dernier a placé le i9-12900HK au-dessus des derniers M1 Pro et M1 Max d’Apple.