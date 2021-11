Firefox arrive sur le Windows Store

En bref : les utilisateurs de PC Windows jusqu’à présent qui voulaient télécharger Firefox devaient le faire par des méthodes traditionnelles – c’est-à-dire télécharger le client et l’installer. Pour simplifier les choses, Mozilla offre désormais aux utilisateurs la possibilité de télécharger le navigateur via Windows Store en tant qu’installation en un clic.

Il semble que la nouvelle approche de Microsoft pour son app store porte ses fruits. Plus tôt cette année, le géant de la technologie a annoncé qu’il augmentait la répartition des revenus des développeurs pour en attirer davantage sur sa plate-forme. Des mois plus tard, la société a mis à jour ses politiques de magasin pour permettre à des tiers comme Steam, Epic Games et Amazon d’héberger leurs applications dans le magasin.

Les nouvelles politiques ont permis à Mozilla de lancer le navigateur Firefox dans le Microsoft Store, devenant ainsi le premier navigateur majeur à entrer dans la vitrine numérique. Comme les versions obtenues via des méthodes traditionnelles, la version Microsoft Store de Firefox inclura toutes les dernières fonctionnalités du navigateur.

Les anciennes politiques de Microsoft exigeaient que tout navigateur disponible dans sa vitrine utilise le moteur de rendu Blink. Firefox utilise le moteur Gecko, ce qui signifie que pour le rendre disponible dans le Microsoft Store, Mozilla devrait réécrire son navigateur. Cependant, ce n’est plus le cas avec les politiques de magasin mises à jour.

Firefox 94 était la dernière version à sortir, qui a introduit Firefox Colorways, une nouvelle façon de personnaliser votre expérience en offrant une palette de 18 thèmes au choix. Ces thèmes ne seront disponibles que dans Firefox 94 et 95, mais tout coloris précédemment installé sera toujours accessible via « Modules complémentaires et thèmes » sur Firefox 96 et versions ultérieures.

Pour vérifier les coloris disponibles, ouvrez Firefox, sélectionnez l’icône à trois barres dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Modules complémentaires et thèmes ». Une fois là-bas, ouvrez l’onglet « Thèmes » et faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez les 18 coloris.

Mozilla Firefox est désormais disponible au téléchargement via le Microsoft Store sur Windows 10 et 11.