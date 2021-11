A deux pas de la COP26, le champ de neige le plus ancien du Royaume-Uni a fondu, selon les experts : « Prophétique »

Le « Sphinx », le champ de neige le plus ancien du Royaume-Uni, a complètement fondu pour la huitième fois en 300 ans. Le dépôt de neige était situé dans les Highlands écossais, sur Braeriach, la troisième plus haute montagne du Royaume-Uni. Comme plusieurs fontes se sont produites ces dernières années, les experts pensent que le champ de neige a été nettoyé par le changement climatique.

La montagne Braeriach où se trouvait le champ de neige. Crédit : Wikipédia

Le champ de neige le plus ancien du Royaume-Uni, connu sous le nom de « Sphinx », vient de fondre complètement. En 300 ans, cet événement ne s’est produit que huit fois et, avec trois des fontes concentrées au cours des cinq dernières années, entre 2017 et 2021, les scientifiques pensent que le phénomène actuel a été déclenché par le changement climatique. Autrement dit, elle n’aurait pas disparu à cause d’une canicule exceptionnelle, comme cela s’est produit en 1933 et 1959. Pour rendre particulièrement significative la fonte complète du champ de neige – c’est-à-dire une accumulation de neige « pérenne » qui dure au-delà des saisons froides – le fait qu’elle ait eu lieu à seulement 140 kilomètres de Glasgow, où les puissants de la Terre se réunissent ces jours-ci pour la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26). Ici, nous discutons précisément de la manière de contenir le réchauffement climatique.

Le Lost Snowfield est situé sur Braeriach, la troisième plus haute montagne de Grande-Bretagne, qui culmine à un peu moins de 1 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est juste derrière Ben Nevis (1 345 mètres) et Ben Macdui (1 309 mètres). Tous les trois sont situés dans les pittoresques Highlands écossais. Braeriach est le plus haut sommet du massif occidental des Cairngorms, une vaste chaîne de montagnes des hautes terres de l’Est incorporée dans un parc national. Ce sont des lieux magnifiques et sauvages, qui restent néanmoins exposés aux conséquences du réchauffement climatique, déclenché par les émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone et méthane principalement).

Comme l’a souligné l’expert en chutes de neige, le Dr Iain Cameron, à la BBC, le changement climatique est probablement un facteur de la fonte du Sphinx. Selon les archives historiques, en effet, la dissolution totale s’est produite dans les années suivantes : 1933, 1959, 1996, 2003, 2006, 2017, 2018 et maintenant en 2021, juste la veille du début de la COP26. On pense que la dissolution antérieure à celle de 1933 s’est produite dans le lointain 1700, donc il y a environ 300 ans. L’augmentation du taux de fonte affecte non seulement le champ de neige de Braeriach, mais également d’autres dépôts de neige de longue durée des sommets écossais. Parmi eux aussi ceux de Ben Nevis à Lochaber et Aonach Beag. « Ce que nous voyons de la recherche, ce sont des plaques de neige moins nombreuses et plus petites », a déclaré le Dr Cameron.

Après tout, le changement climatique menace également gravement les glaciers historiques, qui risquent de disparaître à jamais d’ici quelques décennies. Celui de la Marmolada, la « Reine des Dolomites », selon une récente enquête du Comité italien de glaciologie (CGI), a perdu 30% de sa masse en seulement dix ans, tandis que la surface occupée a diminué de 22%. Il risque de disparaître complètement d’ici deux à trois décennies. Le glacier du Rhône – le plus ancien des Alpes – succombe également au réchauffement climatique, à tel point que les experts ont dû en recouvrir certaines parties de bâches isolantes. Mais c’est une mesure à court terme, qui n’empêchera pas la dissolution inévitable et complète, si les émissions de CO2 ne sont pas arrêtées immédiatement. Le sort de nombreux glaciers et névés est de toute façon déjà scellé, même si nous parviendrons tant bien que mal à réduire les concentrations de gaz à effet de serre.

« Comme il est ironique et prophétique que notre accumulation de neige la plus ancienne ait fondu pour la troisième fois en cinq ans, juste à la veille de la COP26. Avant 2000, il n’avait dissous que trois fois au cours des 150 dernières années », a déclaré le Dr Cameron au Guardian. Les décisions qui seront prises à la COP26 permettront non seulement de sauver certains champs de neige et glaciers survivants, mais seront également fondamentales pour nous protéger et protéger la biodiversité d’une catastrophe sans précédent.