Square rate la cible dans le rapport sur les résultats du troisième trimestre et ouvre Cash App aux adolescents

Bottom line: Square pour le troisième trimestre a déclaré un chiffre d’affaires de 3,84 milliards de dollars. Bien qu’il représente une augmentation de 27% d’une année sur l’autre, il était bien en deçà des 4,51 milliards de dollars attendus par les analystes de Wall Street. Les actions de Square se négocient en baisse d’environ un point de pourcentage ce matin à la suite du rapport sur les résultats.

La marge brute, quant à elle, s’est élevée à 1,13 milliard de dollars, en hausse de 43 % par rapport à l’année précédente, avec une marge brute basée sur les transactions de 543 millions de dollars. Les revenus basés sur les abonnements et les services ont atteint 695 millions de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 55 % par rapport à la même période un an plus tôt. Le bénéfice dans cette catégorie s’est élevé à 563 millions de dollars, en hausse de 48 % en glissement annuel.

Square a déclaré que son application Cash avait généré 1,82 milliard de dollars de revenus Bitcoin et 42 millions de dollars de bénéfice brut Bitcoin au cours du trimestre, en hausse de 11% et 29% d’une année sur l’autre, respectivement.

Square dans les actualités connexes a récemment ouvert son application Cash aux utilisateurs âgés de 13 à 17 ans. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient avoir au moins 18 ans pour ouvrir un compte. Les candidats devront toujours obtenir l’approbation d’un parent ou d’un tuteur pour ouvrir un compte, nous dit-on, et les adolescents ne pourront pas échanger de Bitcoin.

Cash App est désormais disponible pour tous les 13 ans et plus, avec l’approbation des parents ou du tuteur. Envoyez, enregistrez et concevez votre propre carte de débit. #CashApp13Plus

En savoir plus : https://t.co/l2VCETs02U pic.twitter.com/V8GNW7c0Gw – Application Cash (@CashApp) 3 novembre 2021

Les utilisateurs recevront une carte de débit Visa émise par l’une des banques partenaires de Cash, et elle peut être personnalisée avec des touches de couleurs et de tampons. Une fois activée, la carte peut être ajoutée à Apple Pay ou Google Pay et utilisée via ces plateformes.

Le directeur financier de Square, Amrita Ahuja, a déclaré que les personnes de ce groupe d’âge représenteront une plus grande partie des dépenses dans les années à venir. « Nous pouvons désormais rencontrer une personne plus tôt dans son parcours financier et grandir avec elle au fil du temps. »