Votre style de vie et celui de 27 de vos amis tuent une personne

En analysant les données d’une base de données conçue il y a une dizaine d’années pour surveiller la distribution des biens et produits dans le monde, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques japonais du National Institute for Environmental Studies a déterminé que la consommation dans les pays du G20 cause la mort d’environ 2 millions de personnes chaque année, en raison du smog qui en résulte. En moyenne, le mode de vie de 28 citoyens des pays du G20 provoque la mort d’une personne.

La pollution de l’air due à la consommation des pays riches du G20 cause 2 millions de décès chaque année, dont environ la moitié de ceux attribuables au smog. En moyenne, la consommation de 28 citoyens de pays riches entraîne la mort d’une personne. L’aspect le plus inquiétant de ce calcul réside dans le fait que ceux qui perdent la vie sont avant tout ceux qui vivent dans les pays les plus pauvres, où se trouvent les entreprises qui produisent les objets et autres biens à la base de notre bien-être. C’est un discours qui n’est pas sans rappeler celui de la justice climatique demandé par Greta Thunberg et d’autres militants écologistes : en effet, ce sont actuellement principalement les pays du Sud du monde qui paient le prix le plus élevé du changement climatique, en raison des émissions de dioxyde de carbone (CO2). et d’autres gaz à effet de serre générés par les puissances économiques, à commencer par la révolution industrielle.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Institut national d’études environnementales de Tsukuba (Japon), qui ont collaboré étroitement ensemble, a déterminé que la consommation dans les pays du G20 est responsable de la mort de 2 millions de personnes chaque année avec des collègues de l’Université de Kyoto. École supérieure des sciences de l’énergie, Institut de recherche pour l’humanité et la nature, Faculté d’économie de l’Université de Kyushu, Université de Waseda et École de physique de l’Université de Sydney (Australie). Les scientifiques, dirigés par le Dr Keisuke Nansai, directeur de la division des cycles des matériaux de l’université japonaise, sont parvenus à leurs conclusions en analysant statistiquement les données d’Eora, une base de données conçue il y a une dizaine d’années pour surveiller les chaînes d’approvisionnement dans le monde. Ainsi, le Dr Nansai et ses collègues ont pu cartographier les émissions liées à la seule consommation, en se concentrant en particulier sur les PM 2,5. Cette particule fine – dont le nom est dû au fait que les particules ont un diamètre égal ou inférieur à 2,5 micromètres – est considérée comme l’une des plus subtiles et des plus dangereuses pour la santé ; étant si petit, en fait, il peut pénétrer dans les poumons et la circulation sanguine, provoquant le cancer et un large éventail de maladies respiratoires et cardiovasculaires potentiellement mortelles.

L’analyse des données a clairement montré que la consommation dans les pays riches du G20 – comme le Royaume-Uni et les États-Unis – est responsable d’un nombre important de décès prématurés dans des pays lointains comme la Chine et l’Inde, où l’on trouve de nombreuses entreprises qui fabriquent des produits. pour nous. « La plupart des décès surviennent dans les pays en développement et sans coordination internationale, la situation va empirer », a déclaré le Dr Nansai, qui dirige le Material Flow Innovation Research Program, dans un communiqué de presse. Alors que la plupart des pays sont conscients de leur contribution aux niveaux de PM 2,5 dans l’atmosphère, expliquent les scientifiques, il n’y a pas d’accord sur l’impact de chaque pays et donc sur le montant qu’il devrait payer pour les dommages qu’il cause. Les experts soulignent qu’il est beaucoup plus facile de calculer les niveaux internes de PM 2,5 dérivés du trafic et des entreprises, alors qu’il est beaucoup plus complexe de déterminer ce qui découle de la consommation de produits créés dans des entreprises distantes. « Contrairement à la production directe, qui affecte d’abord le pays producteur puis se propage à travers la frontière vers les pays voisins, les PM 2,5 causées par la consommation peuvent provenir de pays lointains et avoir des effets négligeables sur le pays consommateur », expliquent les experts. Comme les pays membres du G20 représentent plus des trois quarts du commerce international et de la production économique mondiale, il ne fait aucun doute que leur impact global est substantiel.

Les calculs ont montré que la consommation de 28 citoyens de l’un des pays du G20 provoque la mort d’une personne en moyenne. Ce n’est pas un hasard si des chercheurs japonais de l’Institut national d’études environnementales ont intitulé de manière provocatrice leur communiqué de presse « Vous et vos 27 amis allez tuer quelqu’un ». Comme indiqué, l’impact des PM 2,5 provenant de la consommation n’est pas particulièrement important dans les pays du G20, où l’âge moyen des décès prématurés dus au smog est d’environ 70 ans, tandis qu’ailleurs, comme en Afrique du Sud et en Arabie saoudite, cette moyenne d’âge est moins de 60 ans. Selon les calculs de Nansai et ses collègues, environ 78 000 des 2 millions de décès dus à la pollution de l’air sont des enfants de moins de 5 ans. Ce sont des chiffres dramatiques, qui pèsent sur la conscience de chacun d’entre nous. Les détails de la recherche « La consommation dans les pays du G20 provoque une pollution atmosphérique particulaire entraînant deux millions de décès prématurés par an » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Communications.