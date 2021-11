Files (UWP) est mis à jour vers la version 2.0.33 avec des améliorations de performances

L’un des meilleurs explorateurs de fichiers tiers pour Windows 11 et Windows 10 reçoit une mise à jour. C’est Files, et il atteint le numéro de version 2.0.33 avec de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs.

Quoi de neuf dans les fichiers 2.0.33

Les utilisateurs de Files ont demandé des améliorations des performances de l’application. Bien qu’il y ait encore beaucoup de travail à faire, le développeur nous dit qu’il y a eu des améliorations de performances dans le chargement des répertoires. Cela aidera à fournir une meilleure expérience dans l’application.

Nouvelles fonctions

Le raccourci Ctrl + Maj + C a été ajouté pour copier le chemin du fichier.

Une option a été ajoutée pour définir Fichiers comme navigateur de fichiers par défaut.

Désormais, l’application affiche la progression des opérations sur les fichiers dans la barre des tâches et poursuit les opérations lorsqu’elle est réduite.

Des options individuelles ont été ajoutées pour le nombre de clics pour ouvrir des fichiers et des dossiers.

Ajout d’une option pour regrouper par chemin pour les bibliothèques.

L’application par défaut des fichiers zip est désormais respectée.

Un nom d’onglet approprié est maintenant utilisé sur la page d’accueil.

Un cache a été ajouté pour charger les vignettes plus rapidement.

Des options ont été ajoutées aux paramètres d’import/export.

Amélioration de la fiabilité de l’expérience de recherche.

La prise en charge du choix des icônes personnalisées a été ajoutée.

Correction des erreurs

Correction d’un plantage qui se produisait lors du téléchargement à partir d’un chemin racine réseau.

Correction d’un problème où les boutons Modifier les étiquettes et Modifier les terminaux ne fonctionnaient pas.

Correction d’un problème où l’état de synchronisation OneDrive ne se mettait pas à jour.

Correction d’un problème où le volet d’aperçu s’affichait de manière inattendue lors de la sélection et de la désélection rapide d’un fichier.

Correction du glisser-déposer depuis 7zip.

Correction des raccourcis clavier ne fonctionnant pas sur la disposition des colonnes.

Correction d’un problème où le menu contextuel avait la mauvaise hauteur.

Modifiez l’aperçu de la vue rapide lors de la modification de la sélection.

Correction d’un problème où les variables d’environnement n’étaient pas mises à jour lors du démarrage du terminal.

Développeur : Yair A

Prix ​​: Gratuit