Le Core i9-12900K d’Intel poussé à 8 GHz avec une mémoire DDR5 overclockée

En bref : les processeurs et les cartes mères Intel Alder Lake viennent de commencer à être livrés aux passionnés du monde entier, et la communauté de l’overclocking n’a pas perdu de temps à les pousser à leurs limites. Le dernier résultat a été obtenu par le célèbre overclockeur HiCookie, qui a réussi à pousser un Intel Core i9-12900K à 8 GHz.

Le Core i9-12900K d’Intel est déjà une bête en termes de performances aux réglages d’origine, mais cela n’a pas empêché les passionnés d’overclocking de le pousser plus loin pour trouver ses limites. Le mois dernier, une figure populaire de la communauté de l’overclocking a réussi à faire passer le dernier processeur phare de Team Blue à un respectable 6,8 GHz pour les cœurs Golden Cove (performance) et 5,3 GHz pour les cœurs Gracemont (efficacité). Cela se traduit par un overclock de 31 % sur les cœurs P et un overclock de 36 % sur les cœurs E, ce qui est suffisant pour établir de nouveaux records du monde Geekbench 4 et Geekbench 5 dans les tests monocœur et multicœur.

Cette semaine, l’overclocker taïwanais HiCookie a réussi à obtenir des résultats encore plus impressionnants en essayant d’overclocker les P-cores, la plus haute horloge stable étant un respectable 8 GHz. HiCookie a fièrement annoncé le résultat sur le compte Twitter espagnol de Gigabyte pour la sous-marque Aorus, ainsi que des captures d’écran de la soumission CPU-Z. L’overclock 8 GHz nécessitait de régler le multiplicateur sur 80x et le V-core sur 1,81V.

Pour y parvenir, l’overclocker a utilisé un refroidissement à l’azote liquide (LN2), une carte mère Gigabyte Z690 Aorus Tachyon et une seule clé de 16 gigaoctets de mémoire DDR5. Parallèlement à l’overclocking du processeur, HiCookie a également poussé le module DDR5 à une vitesse effective de 8 300 MHz par rapport à la spécification par défaut de 4 800 MHz.

Pour référence, le produit phare d’Intel Rocket Lake n’a été poussé qu’à environ 7,33 GHz, tandis que l’overclocking le plus élevé enregistré pour le Core i9-10900K (Comet Lake) est de 7,7 GHz. L’overclock CPU le plus élevé jamais enregistré a été réalisé sur un AMD FX-8370 (Piledriver), qui a été poussé à plus de 8,7 GHz.

À en juger par ce premier lot de résultats d’overclocking, le dernier processeur de bureau phare de Team Blue pourrait avoir le potentiel d’atteindre de nouveaux sommets, à condition que quelqu’un trouve un échantillon de meilleure qualité avec lequel jouer.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Core i9-12900K, n’oubliez pas de consulter l’examen approfondi de Steve.