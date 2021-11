Un vaccin est nécessaire de toute urgence contre une infection qui tue 150 000 enfants par an

C’est ce que demande l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a estimé l’impact de l’infection à streptocoques du groupe B, une bactérie responsable d’au moins 100 000 décès néonatals et 50 000 mortinaissances chaque année.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé au développement urgent d’un vaccin contre l’infection à streptocoques du groupe B (GSB), une bactérie responsable d’au moins 150 000 mortinaissances et décès de nourrissons chaque année.

L’impact de cet agent bactérien sur la vie de nombreuses personnes est dévastateur, comme l’indique le dernier rapport de l’agence des Nations Unies et de la London School of Hygiene & Tropical Medicine qui estime qu’il est à l’origine de plus de 500 000 naissances prématurées chaque année. handicap à long terme. A la lumière de ces données, le document souligne la nécessité de « un vaccin contre le SGB adapté à la vaccination maternelle pendant la grossesse et utilisé dans les pays à revenu faible et intermédiaire», Soulignant qu’aucun progrès n’a été réalisé dans le développement d’un sérum ces dernières années. « Cette nouvelle recherche montre que le streptocoque du groupe B est une menace majeure et sous-estimée pour la survie et le bien-être des nouveau-nés, avec des effets dévastateurs pour tant de familles à travers le monde. Phillipp Lambach du département de la vaccination de l’OMS a déclaré dans un communiqué. L’OMS se joint à ses partenaires pour appeler au développement urgent d’un vaccin maternel contre le SGB, qui aurait de profonds avantages dans les pays du monde entier« .

Streptocoque du groupe B (SGB)

Streptocoque du groupe B (Streptococcus agalactiae ou streptocoque bêta hémolytique du groupe B) est l’une des nombreuses bactéries présentes dans le corps humain où, normalement, elle ne cause aucun problème. En moyenne, 15 % des femmes enceintes dans le monde (environ 20 millions par an) hébergent cette bactérie dans le tractus génito-urinaire et, lorsque cela se produit, il existe un risque qu’elle soit transmise au nouveau-né lors de l’accouchement. Bien que la plupart des cas d’exposition ne provoquent pas de maladie chez le nouveau-né, dans certains cas, la bactérie peut provoquer une infection invasive qui, si elle n’est pas traitée, peut entraîner une méningite et une septicémie, qui peuvent être mortelles. Les enfants survivants peuvent développer une paralysie cérébrale ou des problèmes permanents de vision et d’audition. Selon le rapport, la bactérie cause des problèmes neurologiques chez environ 40 000 enfants chaque année.

Actuellement, les femmes enceintes porteuses du SGB reçoivent des antibiotiques pendant le travail pour réduire le risque de transmission au bébé. Cette approche pose cependant plusieurs problèmes dans les pays où le dépistage pendant la grossesse et l’administration d’antibiotiques pendant le travail sont moins accessibles, comme le confirment les taux d’infection plus élevés en Afrique subsaharienne, qui représente à elle seule environ la moitié de la charge mondiale de morbidité. , et en Asie de l’Est et du Sud-Est.

« La vaccination maternelle pourrait sauver la vie de centaines de milliers d’enfants pour les années à venir« , a déclaré la professeure Joy Lawn, qui dirige le London School of Hygiene and Tropical Medicine’s Center for Adolescence, Reproduction and Maternal Childhood Health, dénonçant le manque de progrès dans la recherche depuis que l’idée de développer un vaccin contre le SGB a émergé il y a trois décennies. Pour cela, les auteurs du document se tournent vers les chercheurs, les développeurs de vaccins et les bailleurs de fonds, pour accélérer les études afin de trouver une formulation efficace et sûre contre le streptocoque de type B. S’il était administré à environ 70 % des femmes enceintes, il pourrait éviter 50 000 nouveau-nés. décès et mortinaissances chaque année.