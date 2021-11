Trucs et astuces Netflix essentiels 2021

C’est l’ère du streaming, et Netflix est considéré comme le service de streaming le plus populaire d’aujourd’hui. Netflix compte des millions d’abonnés et le service ne cesse de s’améliorer chaque jour. S’il existe un abonnement indispensable pour les cinéphiles, c’est bien Netflix. Aujourd’hui, je partage quelques trucs et astuces Netflix essentiels qu’un abonné doit connaître pour rendre l’expérience de streaming encore meilleure. Jetons un coup d’œil à quelques trucs et astuces Netflix en 2021.

1. Créez plusieurs profils

Si vous partagez un compte Netflix avec vos frères et sœurs, les membres de votre famille ou vos amis, vous pourriez être confronté au problème de voir différentes émissions ou films dans votre liste de lecture continue. Peut-être qu’un de vos amis utilise votre profil par défaut pour regarder des films, et si vous n’avez pas le même goût pour les films, cela affectera les films et affichera des suggestions pour vous sur Netflix. D’un autre côté, vous pouvez avoir les mêmes goûts que votre ami, mais il peut être ennuyeux de voir des films aléatoires apparaître dans la liste « Continuer à regarder ». Saviez-vous que vous pouvez créer un compte séparé pour vous-même ou votre ami pour éviter tout cela ? Eh bien, maintenant vous savez. Vous pouvez cliquer sur le nouveau profil comme indiqué dans l’image ci-dessous pour en créer un nouveau.

2. Personnaliser le compte

En plus de créer des profils sur Netflix pour les particuliers, vous pouvez également personnaliser les comptes. Vous pouvez définir un avatar personnalisé pour votre profil à partir de sélections. Pour l’instant, vous ne pouvez ajouter que l’émission exclusive de Netflix, Avatars.

3. Verrouiller les profils

En parlant de profils, certaines personnes n’arrêteront pas de fouiner même après que vous ayez créé un profil distinct sur Netflix pour elles. Ils continueront de fouiller votre profil pour voir ce que vous avez regardé ou ce qui est sur votre liste. Donc, si vous êtes comme moi et que vous souhaitez garder les choses privées, vous devez savoir que vous pouvez AUSSI verrouiller votre profil sur Netflix. OUI, c’est un soulagement. Suivez ces étapes simples ci-dessous pour verrouiller votre profil avec un code PIN afin que vous seul puissiez y accéder.

Image : Netflix

Un inconvénient de cette fonctionnalité est qu’elle continue de vous verrouiller même si vous êtes connecté à votre appareil, vous demandant votre code PIN à chaque fois que vous ouvrez l’application. *Si quelqu’un de Netflix lit ceci ou a des sources là-bas, veuillez informer l’équipe que c’est ennuyeux.* Je devrais pouvoir RESTER CONNECTÉ à mon profil.

4. Ajouter des films/émissions à la liste de surveillance

Une liste de surveillance sur Netflix est une bouée de sauvetage. Il y a beaucoup à regarder sur Netflix, mais vous devez vous donner du temps, sauf si vous êtes un binge-watcher. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez ajouter vos films et émissions préférés à une liste pour les regarder plus tard. Si vous aimez une émission ou un film et que vous n’avez pas le temps de le regarder, vous pouvez l’ajouter à votre liste de suivi. La liste est liée à votre profil, et si elle est verrouillée, vous seul pourrez voir ce qui est sur votre liste de surveillance.

5. Gérer le carrousel « Continuer à regarder »

Saviez-vous que vous pouvez gérer la liste « Continuer à regarder » sur Netflix ? Vous pouvez également supprimer les films ou émissions indésirables qui apparaissent dans cette liste.

6. Téléchargez des films et des émissions

Si vous êtes sur un vol ou loin d’Internet, Netflix est là pour vous. Vous pouvez télécharger des films et des émissions Netflix directement sur votre appareil pour les regarder n’importe où. Tout ce dont vous avez besoin est une paire d’écouteurs et un endroit calme pour regarder vos émissions téléchargées préférées. Vous n’aurez pas besoin d’une connexion Internet ; Cependant, vous aurez peut-être besoin d’un appareil avec une grosse batterie si vous prévoyez une nuit de frénésie.

7. Clavier maître dans Netflix

C’est pour les nerds. Cela rend la vie facile. Ce sont donc les raccourcis clavier qui peuvent rendre votre expérience Netflix tellement meilleure.

Touches d’action Fonction exécutée Barre d’espace | La touche Entrée Jouer pause Touche M Basculer en sourdine touche F Passer en mode plein écran Touche Echap Quitter le mode plein écran Flèche vers le haut Monter le son Flèche vers le bas Baisser le volume Touche flèche gauche Avancer de 20 secondes Touche flèche droite Revenir en arrière de 20 secondes Bas de page Pause Haut de page Jouer Maj + touche flèche gauche Rembobiner Maj + touche flèche droite Avance rapide

Voici donc les trucs et astuces qui peuvent vous faciliter la vie avec Netflix. Si vous connaissez d’autres astuces sur Netflix, n’hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Nous garderons cette page à jour avec plus de trucs et astuces Netflix à l’avenir.