EA rejoint Ubisoft pour adopter les jeux NFT/blockchain

Une patate chaude: EA, qui est l’une des sociétés de jeux les plus détestées au monde avec Ubisoft, séduira sans aucun doute un plus grand nombre de personnes avec son intention d’adopter le jeton non fongible (NFT) et le jeu à -gagner des jeux, deux choses qu’il définit comme « l’avenir de notre industrie ».

Au cours d’une session de questions-réponses lors de la conférence téléphonique du deuxième trimestre 2022 d’Electronic Arts, le PDG d’EA, Andrew Wilson, a été interrogé sur le point de vue de l’entreprise sur les jeux à gagner. « Je pense que dans le contexte des jeux que nous créons et des services en direct que nous proposons, le contenu numérique à collectionner va jouer un rôle significatif dans notre avenir », a déclaré Wilson. « Donc, il est encore tôt pour le dire, mais je pense que nous sommes dans une très bonne position, et nous devrions nous attendre à ce que nous réfléchissions de manière plus innovante et créative à ce sujet à l’avenir. »

Les jeux blockchain à gagner ont gagné en popularité récemment. Ils intègrent les NFT en tant qu’objets échangeables dans le jeu que les joueurs peuvent gagner en tant que réalisations. Ces NFT peuvent alors devenir plus précieux avant d’être vendus à d’autres joueurs et sont souvent utilisables sur plusieurs titres. Certains jeux demandent également un paiement initial en crypto pour jouer.

Splinterlands, un jeu populaire pour gagner

Selon Yahoo Finance, la capitalisation boursière du NFT était estimée à 14,2 milliards de dollars fin septembre. Avec des objets dans le jeu constituant environ 20% des volumes de transactions NFT record qui ont eu lieu au cours du troisième trimestre 2021.

L’achat d’objets dans le jeu existe depuis des années. L’argument en faveur de l’utilisation des NFT est qu’au lieu de posséder une licence pour la copie numérique des éléments, qui serait perdue si les serveurs de jeu s’arrêtaient / étaient borked, les NFT sont en permanence sur la blockchain, où ils peuvent être revendus en dehors du jeu original. .

Epic Games Store accueillera les jeux qui utilisent la technologie blockchain à condition qu’ils respectent les lois pertinentes, divulguent leurs conditions et soient classés par âge par un groupe approprié. Bien qu’Epic n’utilise pas de crypto dans nos jeux, nous accueillons favorablement l’innovation dans les domaines de la technologie et de la finance. https://t.co/6W7hb8zJBw – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 15 octobre 2021

Mais les jeux blockchain suscitent de nombreuses controverses. Valve les a récemment tous expulsés de Steam, bien qu’Epic n’ait pas tardé à intervenir et à confirmer qu’il les accueillait. Il y a aussi le risque inhérent associé aux NFT : le créateur de l’ensemble de NFT Evolved Apes a disparu le mois dernier avec un site Web, un compte Twitter et des millions de dollars en crypto-monnaie, tandis qu’un jeu de blockchain inspiré de Squid Game qui s’est avéré être une arnaque a rapporté 2 millions de dollars à ses créateurs. Sans parler de l’impact environnemental des TVN. On estime que le NFT moyen a une empreinte carbone équivalente à plus d’un mois de consommation d’électricité pour la personne moyenne vivant dans l’Union européenne.

Communauté : il y a quelques minutes, nous avons été informés que @Fumer supprimera *tous les jeux blockchain* de la plate-forme, y compris Age of Rust, car les NFT ont de la valeur. Dans les coulisses, nous avons eu une bonne communication et avons été francs avec Steam. #blockchaingames #NFT

1/4 pic.twitter.com/W4pR3Xl63q – L’âge de la rouille (@SpacePirate_io) 14 octobre 2021

Un cynique dirait qu’il s’agit uniquement d’entreprises derrière les jeux qui gagnent plus d’argent, ce qui est probablement une vision exacte. La plupart des joueurs, mais pas tous, sont contre le jeu pour gagner et entendre une entreprise réputée comme EA vanter les vertus de ces titres n’aide pas vraiment leur cause.

Nous avons également vu une autre entreprise annoncer qu’elle fabrique des jeux blockchain : Ubisoft. La société de jeux vidéo récemment couronnée la plus détestée au monde étudie les titres de blockchain via son laboratoire d’innovation stratégique depuis au moins 2018. Le PDG Yves Guillemot a déclaré qu’Ubisoft, membre fondateur de la Blockchain Gaming Alliance, considère la blockchain comme une nouvelle révolution.