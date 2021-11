Car on parle de « seulement » 1,5°C dans la lutte contre le réchauffement climatique

Lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) actuellement en cours à Glasgow, le même objectif vertueux de l’Accord de Paris continue d’être indiqué, à savoir contenir l’augmentation de la température moyenne de la planète à moins de 1,5°C par rapport à l’avant -ère industrielle. Mais pourquoi parle-t-on seulement et toujours de cet objectif ?

Lors de la COP21, qui s’est tenue en décembre 2015 à Paris, une grande partie des États membres de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ont conclu un accord pour contenir l’augmentation de la température moyenne de la planète par rapport à l’ère préindustrielle. , dont le but est de limiter l’impact du réchauffement climatique. L’Accord dit de Paris prévoyait deux objectifs distincts : un moins vertueux, qui visait à contenir la hausse de température de 2°C, et un plus significatif visant à limiter la fièvre terrestre à 1,5°C près. considéré comme la cible idéale par les scientifiques, mais la réalité est qu’il n’y a pas de « bon » changement climatique. Déjà aujourd’hui, avec une température moyenne d’environ 1,2°C plus élevée qu’à l’ère préindustrielle, nous subissons des conséquences catastrophiques : sécheresses, inondations, perte de productivité et de biodiversité, phénomènes météorologiques extrêmes, canicules meurtrières et autres événements sont très fréquents. et intense que par le passé. Eviter une nouvelle augmentation de la température moyenne – en luttant contre les émissions de gaz à effet de serre – ne signifie donc pas éviter les conséquences du réchauffement climatique, mais bien en limiter les conséquences, dont nous subissons déjà et continuerons de s’aggraver. Autrement dit, plus la température atteinte est élevée par rapport à l’ère préindustrielle, pires seront les conséquences pour l’humanité, qui risque des « souffrances indicibles » voire la disparition de la civilisation telle que nous la connaissons aujourd’hui. Mais pourquoi parle-t-on toujours de 1,5°C ?

Comme souligné, limiter l’augmentation moyenne de la température de 1,5 ° C par rapport à l’ère préindustrielle est ce que souhaitent les scientifiques, non pas parce que cette valeur est positive, mais parce qu’elle est considérée comme le meilleur résultat (potentiellement) réalisable à ce jour. Mais cela ne se produira que s’il y a des réductions drastiques et immédiates des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre (comme le méthane) dans l’atmosphère, qui sont la force motrice du changement climatique. Si l’on continue à polluer à ces rythmes, les scientifiques estiment que l’objectif de 1,5°C va bondir déjà entre 2030 et 2052. Cela a été confirmé par les résultats du rapport « Global warming of 1.5°C (SR 15) » présenté en octobre 2018 lors d’une réunion du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), tenue en Corée du Sud. Il était évident depuis l’accord de Paris qu’un confinement de 2°C n’aurait pas suffi à nous protéger de conséquences particulièrement dévastatrices, mais les investigations menées par la suite balayé tout doute. Après tout, même avec une augmentation de 1,5 ° C, l’impact sera très lourd.

Selon le rapport du GIEC, une augmentation de 1,5 °C posera des risques importants pour « la santé, les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau, la sécurité humaine et la croissance économique ». Il y aura des effondrements dans les récoltes et dans la qualité de ce que nous mangeons, les réserves d’eau seront réduites et il y aura une plus grande circulation de maladies infectieuses comme le paludisme et la dengue. Avec des températures plus élevées, de plus, les vecteurs qui les transmettent – comme les moustiques tropicaux – pourront s’adapter à des zones géographiques auparavant inhospitalières. Un éditorial récemment publié dans plus de 230 revues scientifiques a souligné qu’avec un réchauffement de 1,5°C il y aurait des conséquences catastrophiques et irréversibles sur la santé. La déshydratation, les grossesses compliquées, les allergies, la perte de la fonction rénale, les tumeurs malignes de la peau, l’aggravation de la santé mentale, la morbidité et la mortalité dues aux affections cardiovasculaires et pulmonaires augmenteront. C’est un cauchemar qui nous attend même si nous serons très bons pour lutter immédiatement contre les émissions de CO2. Mais nous ne serons pas si bons, comme le montrent les décisions de l’Inde, de la Chine et de la Russie qui entendent atteindre la neutralité climatique d’ici 2060/2070. Selon les experts du GIEC, en effet, pour contenir l’augmentation de 1,5 °C, nous devrions réduire les émissions de 45 % d’ici 2030 et atteindre la neutralité climatique d’ici 2050. C’est un objectif extrêmement compliqué à atteindre, considérant que les émissions de CO2 continuent d’augmenter ainsi que l’exploitation des énergies fossiles, malgré les proclamations des puissants (qui sont allés à la COP26 avec 400 avions privés).

Atteindre une température moyenne de 2°C plus élevée qu’à l’époque préindustrielle se traduirait par un prix exorbitant, bien pire que 1,5°C. Selon ce graphique du World Resources Institute, une chaleur extrême de 0,5° plus élevée que les vagues devenir 2,6 fois pire; la perte de plantes et d’animaux vertébrés sera 2 fois pire ; la perte d’insectes sera 3 fois pire; le niveau de la mer sera de 6 décimètres plus haut (de 0,40 à 0,46 mètre) ; Les étés arctiques sans glace seront 10 fois pires; le déclin de la pêche sera deux fois plus grave ; 99% des récifs coralliens disparaîtront (au lieu de 70-90%) ; il y aura une augmentation significative des zones inhospitalières de la terre et des migrations massives sans précédent qui en résulteront. C’est pourquoi il faut viser à contenir la hausse des températures à 1,5°C et ne pas aller plus loin.

On estime que si nous ne faisons rien, la température pourrait monter jusqu’à 3°C d’ici 2100, avec des effets encore plus catastrophiques que ceux énumérés ci-dessus. Le graphique suivant publié par le Copernicus Climate Change Service (C3S*) montre l’augmentation progressive de la température depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui, une poussée continue qui si nous ne nous arrêtons pas avec des décisions drastiques et soudaines sur les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre nous plongera dans l’abîme sans issue.

Enfin, il faut garder à l’esprit que 1,5°C est une valeur moyenne de la température de la Terre ; il y a des zones où le réchauffement climatique a un impact beaucoup plus important et où le seuil est dépassé depuis longtemps. Par exemple, dans l’Arctique, où les ours polaires, les manchots, les phoques et des écosystèmes entiers risquent de disparaître en raison de la fonte des glaces, le taux de réchauffement est pratiquement le double. En effet, de très légères fluctuations des températures moyennes suffisent à avoir des impacts dramatiques sur l’équilibre des systèmes atmosphériques. Comme l’a souligné la NASA, « plus d’un cinquième de tous les humains vivent dans des régions qui ont déjà connu un réchauffement supérieur à 1,5 degré Celsius au cours d’au moins une saison ». Les conséquences sont la sécheresse, les inondations et des pertes de récoltes sans précédent. Les personnes les plus exposées aux conséquences du changement climatique actuellement sont celles qui vivent dans les basses latitudes et dans les communautés défavorisées, victimes d’une véritable injustice climatique, étant donné que la grande majorité des émissions de dioxyde de carbone proviennent précisément des pays riches et développés, dont ils ont atteint leur propre bien-être sur les épaules des pauvres. Ce n’est pas un hasard si parmi les revendications des écologistes comme Greta Thunberg il y a non seulement le confinement de la température à 1,5°C, mais aussi la justice climatique, avec des compensations et des annulations de dette pour les pays en développement qui paient déjà un prix très élevé.