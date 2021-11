Un streamer appelé SquidGame a subi des abus, des piratages et des pertes de travail à cause de l’émission Netflix

Dans le contexte : Squid Game est devenu la plus grande émission télévisée de l’année, mais une personne qui n’est pas très heureuse de son succès est la streameuse Lydia Ellery. Le membre de Yogscast utilise les noms de « SquidGame » et « SquidGaming » depuis plus d’une décennie, mais cela n’a pas empêché les fans de la série de Netflix de la bombarder d’abus. Sa poignée a également coûté à Ellery deux postes de présentation en raison de son association avec le smash coréen.

La BBC rapporte qu’Ellery, 32 ans, basée au Royaume-Uni, est sur YouTube, Twitch et Instagram depuis 11 ans sous le nom de SquidGame, et utilise SquidGaming sur Twitter. « Pour moi, c’était juste un nom idiot que j’ai pensé sur le champ », a-t-elle déclaré. « Mes amis m’ont appelé calamar parce que ça rime avec couvercle, et je m’appelle Lydia. »

Mais le phénomène qu’est l’émission télévisée Squid Game, qui a été vue par 142 millions de personnes dans le monde au cours de ses quatre premières semaines, a attiré une attention indésirable sur Ellery.

« J’ai commencé à recevoir des messages abusifs de la part des gens. Les gens se fâchaient contre moi parce qu’ils étaient des méga fans […] et j’ai pensé que j’avais pris le compte de l’émission », a-t-elle déclaré à la BBC. « J’ai dû désactiver les notifications sur mon Instagram parce que c’était juste constant. Mon téléphone a été inondé. »

Les gens ont également commencé à signaler le compte Instagram d’Ellery et à essayer d’y accéder. « Je reçois toujours des e-mails de personnes essayant de se connecter. C’est vraiment frustrant », a-t-elle déclaré. Son compte a même été temporairement banni.

En plus des messages haineux et des tentatives de piratage sur ses comptes, la streameuse a également perdu du travail à cause du nom qu’elle a choisi il y a de nombreuses années. « J’ai perdu deux opportunités de présentation incroyables parce que les gens ne veulent pas m’embaucher avec ma poignée de » jeu de calmar « . Cela me déprime vraiment maintenant », a-t-elle tweeté. « Je suppose que ce sont les connotations de la série – c’est une série très violente, c’est peut-être ça? »

Le problème est devenu si grave qu’Ellery envisage maintenant de changer le nom de la marque qu’elle construit depuis plus d’une décennie, même si ce n’est pas quelque chose qu’elle veut faire. « Si vous recherchez moi et ma marque, que j’ai depuis plus de dix ans […] tout ce que vous obtenez, c’est l’émission de télévision. »

Bien que la deuxième saison de Squid Game n’ait pas encore été officiellement annoncée par Netflix, cela arrivera presque certainement à un moment donné, donc Ellery sera probablement confrontée à ce problème d’association pendant un certain temps encore.