Une « plante à pénis » rare et gigantesque fleurit en Hollande après 25 ans: en Europe, cela ne s’est produit que trois fois

Un spécimen rare et énorme d’Amorphophallus decus-silvae a prospéré dans le jardin botanique de Leiden, en Hollande. C’est la troisième fois que cela se produit en Europe, 27 ans après le deuxième événement, qui a également eu lieu dans le jardin hollandais. L’espèce est connue sous le nom de « plante du pénis » en raison de la forme phallique caractéristique du spadice, l’inflorescence femelle, qui atteint un demi-mètre de long.

La « plante à pénis ». Crédit : Hortus Botanicus Leiden / Facebook / Instagram

Dans le jardin botanique de Leiden (Hortus botanicus Leiden), en Hollande, la fleur d’une rare et gigantesque « plante à pénis », ainsi appelée pour la forme phallique caractéristique de l’inflorescence femelle, s’est épanouie. C’est un événement tout à fait extraordinaire, car c’est la troisième fois qu’un Amorphophallus decus-silvae fleurit en Europe, la deuxième dans le jardin botanique des Pays-Bas. La dernière opportunité était à Leyde en 1997, il y a 24 ans. Ces plantes originaires d’Indonésie ont en effet besoin de climats très chauds et humides, il est donc compliqué de les faire fleurir dans des serres européennes, de plus elles doivent accumuler beaucoup d’énergie avant de faire ressortir l’impressionnante inflorescence phallique, d’environ un demi-mètre et portée au sommet d’une tige de 2 mètres de long. Ainsi, plusieurs années peuvent s’écouler entre une floraison et la suivante, comme le précise un communiqué du jardin botanique néerlandais.

Une partie du mérite de cette floraison exceptionnelle est également l’expert Rudmer Postma, qui travaille au jardin en tant que bénévole. Il s’est longtemps occupé de la plante de six ans, jusqu’en septembre dernier, il a remarqué la présence d’un bourgeon. En un mois environ, il a donné vie à l’imposante structure qui, au plus fort de la floraison – qui n’a duré que quelques jours – a commencé à émettre une odeur nauséabonde de chair en décomposition. Elle est caractéristique de ces fleurs gigantesques de plantes du genre Amorphophallus, comme l’aro titano ou aro géant (Amorphophallus titanum), également appelée « plante cadavre » en raison de l’odeur très désagréable qu’elle dégage. Bien que ce soit une odeur insupportable pour l’homme, c’est une odeur irrésistible pour les mouches de la famille des Sarcophagidae, pour les sylphes et autres insectes pollinisateurs, qui se lancent sur la fleur permettant ainsi la fécondation en passant d’un spécimen à un autre.

Lors de la floraison d’Amorphophallus decus-silvae, comme l’expliquent les experts, il y a une inflorescence en deux phases, d’abord la femelle puis la mâle. Pendant le spadice femelle, le spadice en croissance (la longue structure phallique) se réchauffe et commence à dégager une forte odeur de chair en décomposition, après quoi l’inflorescence mâle est activée, qui se trouve à la base du spadice. Comme il n’y a pas d’autres plantes Amorphophallus decus-silvae dans le jardin botanique – après tout il est bien plus rare que ses congénères -, les botanistes ont décidé de récolter le pollen pour l’envoyer dans d’autres jardins et permettre la reproduction de ces fascinantes plantes tropicales. Comme indiqué, pour qu’une telle structure fleurisse, il est nécessaire d’accumuler une grande quantité d’énergie (à l’intérieur d’un tubercule), pour cette raison, cela peut prendre jusqu’à 10 à 12 ans avant de voir cette plante fleurir à nouveau, comme Susan Pell a déclaré à CNN. , directeur exécutif adjoint du Jardin botanique des États-Unis.