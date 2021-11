Microsoft présente un nouveau hub Office pour le Web et Windows

Microsoft a annoncé une mise à jour du hub Office. Il sera disponible à la fois pour le site Web et les applications pour Windows 10 et Windows 11. Cette mise à jour comprend de nouvelles fonctionnalités et une interface utilisateur mise à jour.

Microsoft renouvelle l’expérience du hub Office pour le site Web et Windows

Pour ceux qui ne connaissent pas, le hub Office est un endroit où l’on peut trouver les documents que nous utilisons dans Office. Cela inclut les documents Word, PowerPoint, Excel et OneNote. Il est facilement accessible via le Web ou dans les applications Office intégrées pour Windows 10 et Windows 11.

Dans cette mise à jour, nous trouvons une nouvelle page d’accueil, qui a été repensée pour accéder rapidement au contenu le plus important. Nous avons également trouvé deux nouvelles pages intitulées Mon contenu et Créer.

Dans Mon contenu, nous trouvons une page qui nous offre une solide expérience de recherche et de filtrage. Par conséquent, cela nous permet de rechercher plus facilement n’importe quel contenu dans les applications Outlook, OneDrive, SharePoint et Teams.

Dans Créer, nous trouvons une page qui nous permet de voir toutes vos applications et outils, ainsi que les modèles de toutes les différentes applications disponibles. De cette façon, nous pouvons créer un document Word ou une présentation PowerPoint à partir de la même page.

Microsoft assure que la nouvelle version du hub Office commencera à être déployée dans les semaines à venir, il faudra donc patienter pour profiter de la nouvelle expérience de la suite.