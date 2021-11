Mozilla apporte de grandes mises à jour à Firefox sur Android et iOS

En bref : Mozilla a apporté de gros changements à ses navigateurs mobiles. La plupart de ces changements concernent la façon dont le navigateur organise les onglets et l’activité Internet récente. Ces mises à jour sont en cours de déploiement, bien que certaines soient uniquement Android pendant un certain temps. Cela vient après que Mozilla a apporté le mois dernier des fonctionnalités de navigateur plus conventionnelles à son Firefox Focus axé sur la confidentialité.

Mozilla a déclaré vouloir rendre les onglets de Firefox mobile moins encombrés et permettre aux utilisateurs de revenir plus facilement à tout ce qu’ils ont récemment commencé à lire ou à rechercher. Pour ce faire, la page d’accueil de Firefox mobile a été réorganisée avec de nouvelles sections facultatives sous les pages récemment consultées.

La fonction « Returnal en arrière » place les onglets actifs récemment consultés sous les pages récentes de la page d’accueil. Les favoris les plus récemment enregistrés apparaîtront également sur la page d’accueil.

En dessous, une collection de recherches récentes peut apparaître pour les utilisateurs d’Android. Cette fonction doit regrouper les recherches et les pages associées par sujet. Selon Mozilla, cela pourrait permettre aux utilisateurs de se souvenir plus facilement de tout ce qu’ils regardaient en rapport avec quelque chose qu’ils avaient peut-être recherché. Mobile Firefox devrait conserver chaque sujet de recherche récent pendant 14 jours.

Sur Android, les onglets qui n’ont pas été ouverts depuis 14 jours seront déplacés vers un « état inactif », masqué mais pas fermé. Les utilisateurs d’iOS devraient bénéficier de cette fonctionnalité « dans les prochains mois », nous dit-on. Ci-dessous tout cela est un flux de nouvelles histoires suggérées de Pocket. Les utilisateurs d’Android peuvent personnaliser ce flux en fonction de leur domaine d’intérêt, et Mozilla a promis que cette fonctionnalité sera proposée aux utilisateurs d’iOS plus tard.

Mozilla a également ajouté le mois dernier des raccourcis vers Firefox Focus, qui est son autre navigateur mobile conçu pour bloquer les traqueurs, masquer les informations sur les utilisateurs et supprimer rapidement l’historique du navigateur. À partir de maintenant, Firefox Focus peut épingler jusqu’à quatre raccourcis sur son écran d’accueil, demander un site de bureau et désactiver le blocage des trackers s’il empêche un site Web de fonctionner.