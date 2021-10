Nous savons maintenant pourquoi les chiens penchent la tête sur le côté

Cela a été découvert par des chercheurs de l’Université Eötvös Loránd de Budapest qui ont essayé de comprendre les raisons de ce comportement. Selon les chercheurs, cela pourrait être lié à la présence de stimuli auditifs : « L’action pourrait les aider à entendre et à interpréter les demandes des humains.

Il y a des comportements qui touchent les cordes sensibles. Des regards, des expressions, des sourires, mais aussi des gestes, pas forcément humains. Un avant tout, ce qui pourrait presque sembler un réflexe inconditionnel, mais que notre sensibilité perçoit comme une sorte de démarche de questionnement. Et cela semble être le cas en ce qui concerne les chiens et leur adorable habitude de pencher la tête lorsqu’ils nous écoutent. Mais que voudront-ils nous dire quand ils nous regarderont la tête penchée sur le côté ? Et que signifie réellement leur comportement ? Des chercheurs de l’Université Eötvös Loránd de Budapest ont découvert cela, essayant de comprendre ce que cette attitude indique, suggérant que le mouvement de la tête peut aider les chiens à entendre et à traiter les informations plus facilement.

Dans une étude publiée dans Cognition animale, les chercheurs ont étudié la fréquence et la direction de ce comportement en réponse à une demande humaine spécifique – lorsque le propriétaire demande au chien de récupérer un jouet en prononçant son nom. « Nous avons analysé cela après avoir réalisé que cela arrive souvent lorsque les chiens écoutent leurs propriétaires« , a expliqué Andrea Sommese du Family Dog Project de l’Université Eötvös Loránd et auteur principal de l’étude.

Pour comprendre les raisons de cette attitude, les chercheurs ont analysé des vidéos d’une étude précédente, qui examinait la mémoire des jouets chez les chiens. Pendant le test, les jouets ont été placés dans une pièce et le propriétaire et l’expérimentateur dans une autre, avant que le propriétaire ne demande au chien de ramasser un jouet spécifique en prononçant son nom. Sur les 40 chiens testés, 33 se sont avérés incapables d’apprendre le nom de même deux jouets, tandis que 7 étaient capables d’apprendre les noms plus facilement. Chez ces mêmes chiens, classés Word Learner (capables d’apprendre des mots), un mouvement régulier de la tête sur le côté a également été observé suite aux demandes du propriétaire, incitant l’équipe de recherche à effectuer deux tests supplémentaires pour évaluer uniquement l’inclinaison de la tête.

Ces expériences, qui ont duré plus de 24 mois, ont confirmé que les chiens semblent avoir un côté privilégié lorsqu’il s’agit d’incliner la tête. « Il semble y avoir une relation entre le succès de la récupération d’un jouet et des inclinaisons fréquentes de la tête lorsque les chiens entendent le nom du jouet – a expliqué Shany Dror, co-auteur de l’étude -. C’est pourquoi nous proposons une association entre l’inclinaison de la tête et le traitement de stimuli auditifs pertinents et significatifs.« .