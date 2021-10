Sur TikTok, vous pouvez recevoir des conseils de vos abonnés : voici comment

La nouveauté lancée par la plateforme permet aux créateurs de recevoir des pourboires des utilisateurs de 1 à 15 dollars, sans que la compensation ne soit déduite d’aucune sorte. Pour le moment, la nouveauté est en phase expérimentale et s’adresse à un nombre limité de créateurs, mais s’inscrit dans un projet de monétisation plus général porté par la plateforme chinoise.

Le réseau social chinois TikTok a lancé la version bêta d’une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de payer directement leurs créateurs préférés avec des pourboires. Cependant, contrairement à ce qui se passe habituellement, aucune déduction d’aucune sorte ne sera appliquée à la somme. L’année dernière, la plateforme a inauguré le Creator Fund, un fonds de 200 millions de dollars destiné aux utilisateurs qui produisent du matériel original sur la plateforme.

Les critères pour recevoir un pourboire

La première à découvrir cet outil a été la tiktoker Jera Bean, qui a expliqué son fonctionnement dans une vidéo publiée sur son profil. Dans cette phase expérimentale, toute personne souhaitant bénéficier des bons plans de ses followers doit obligatoirement avoir au moins 100 000 followers, respecter une exigence personnelle et accepter les conditions spécifiques de la plateforme. S’ils sont à jour avec ce qui vient d’être dit, les créateurs peuvent postuler pour le nouvel outil. Après cela, ils recevront une réponse par e-mail et, s’ils sont acceptés, ils verront apparaître sur leur page une icône dédiée aux pourboires et destinée aux utilisateurs souhaitant donner des sommes variables à leurs idoles. Toujours dans la vidéo postée par Bean, le tiktoker montre la page à laquelle s’adressent ceux qui souhaitent effectuer un paiement variable en fonction de la générosité : 5 dollars, 10 dollars, 15 dollars ou un montant personnalisé (minimum un dollar).

La stratégie TikTok

La proposition de la nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans le projet plus large de monétisation de la plateforme et, en général, des choix faits pour aider les créateurs à gagner de l’argent grâce à la publication de contenus spécifiques. Le réseau social chinois, en effet, soutient les créateurs même lorsqu’ils doivent signer des accords de sponsoring ou des partenariats avec certaines marques.

Ce que Bella Poarch a fait avant de devenir célèbre sur TikTok