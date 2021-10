Boston Dynamics montre que son spot quadrupède a ce qu’il faut pour être une star de TikTok

À travers le miroir : Le robot à quatre pattes Boston Dynamics connu sous le nom de Spot est une machine aux multiples talents. Sérieusement. Il peut faire beaucoup de choses maintenant.

Je me souviens avoir été étonné et quelque peu perturbé quand il a appris à ouvrir des portes. Maintenant, il peut faire fonctionner un pousse-pousse, nettoyer la maison, désherber le jardin, sauter à la corde, faire pipi de la bière dans une tasse et travailler pour le NYPD (temporairement).

Spot est également capable de danser depuis longtemps, mais BD vient de publier une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube montrant que Spot a un réel potentiel en tant que sensation de synchronisation labiale TikTok (ci-dessus). Pour célébrer le 40e anniversaire de l’album Tattoo You des Rolling Stones, Boston Dynamics a programmé plusieurs quadrupèdes Spot pour interpréter le début du clip emblématique du groupe « Start Me Up ». Il était difficile pour le petit robot d’effectuer certains des mouvements de Mick Jagger sans avoir deux bras à battre en l’air, mais si vous me permettez le jeu de mots, sa synchronisation labiale était Spot-on.

Ma partie préférée est lorsque deux autres unités de Spot imitent Brian Jones et Keith Richards en se réunissant avec l’aspirant Mick-Jagger pour chanter, « Vous faites pleurer un homme adulte. » C’était, en effet, suffisant pour me donner envie de pleurer… de rire. Lent clap du directeur de la photographie aussi. Son travail de caméra correspondait parfaitement à la vidéo des Stones.