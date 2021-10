Donc le sommeil affecte la façon dont vous marchez

Une nouvelle étude du MIT a montré qu’elle met en lumière l’association entre les heures de sommeil perdues et la marche, indiquant que le repos nocturne affecte également la capacité à marcher, à éviter les obstacles et à maintenir l’équilibre.

Crédits : igorovsyannykov

Souvent, il peut être difficile de bien dormir. Mais être capable de rattraper le sommeil perdu, même pour quelques heures le week-end, pourrait vous aider à mieux contrôler votre capacité à marcher. Une équipe de recherche du Massachusetts Institute of Technology (MIT) l’a montré dans une nouvelle étude menée avec l’Université de Sao Paulo, au Brésil, qui met en lumière l’association entre les heures de sommeil perdues et la façon dont nous marchons. Des recherches antérieures ont indiqué que le sommeil peut affecter la façon dont nous effectuons des tâches cognitives, telles que résoudre un problème de mathématiques, converser avec quelqu’un ou même lire cet article, ainsi que nous rendre plus fatigués et facilement plus anxieux, irritables ou déprimés. La question de l’impact d’une nuit de repos sur la façon dont nous marchons ou effectuons d’autres activités présumées moins fatigantes d’un point de vue mental a été moins explorée.

La nouvelle analyse, publiée dans le Rapports scientifiques, cependant, a montré que « la marche n’est pas un processus automatique et peut être affectée par la privation de sommeilA déclaré Hermano Krebs du département de génie mécanique du MIT et chercheur principal de l’étude. « Idéalement, tout le monde devrait dormir huit heures par nuit Krebs a ajouté, qui est également professeur de neurologie à la faculté de médecine de l’Université du Maryland. Mais si nous ne pouvons pas faire cela, alors nous devrions essayer de compenser plus et aussi régulièrement que possible« .

Notre cerveau, expliquent les chercheurs, réagit aux signaux visuels ou auditifs lorsque nous marchons, ajustant notre rythme selon les besoins. Dans le cas de la musique, par exemple, nous pouvons ajuster nos pas pour suivre le rythme sans nous en rendre compte. « Cela suggérait que le concept de démarche, conçu uniquement comme un processus automatique, n’est pas une observation complète – dit Krebs -. Il y a beaucoup d’influence de la part du cerveau« .

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs se sont concentrés sur des étudiants de l’Université de Sao Paulo qui ont participé à une expérience sur les effets de la privation de sommeil sur le contrôle de la marche. Chaque étudiant a reçu un tracker pour suivre ses heures de sommeil pendant 14 jours, sans indication de la durée de son sommeil, afin que les chercheurs puissent enregistrer leurs habitudes de sommeil naturelles. En moyenne, chaque élève dormait environ 6 heures par jour, bien que certains se rattrapent, rattrapant le sommeil perdu le week-end.

La veille du jour 14, une partie du groupe est restée debout toute la nuit avant de passer un test sur un tapis roulant, dans lequel tous les élèves ont été invités à suivre le rythme d’un métronome. « Ils ont dû synchroniser le rythme avec le rythme, et nous avons constaté que les erreurs étaient plus importantes dans le groupe qui n’avait pas dormi toute la nuit.», a déclaré l’auteur principal Arturo Forner-Cordero de l’Université de San Paolo -. Ils étaient hors de rythme, ont perdu leurs bips et ont généralement moins bien performé« .

Curieusement, en comparant les résultats obtenus auprès du groupe qui n’était pas resté éveillé toute la nuit, les chercheurs ont observé une différence inattendue : les élèves qui avaient dormi plus le week-end avaient de meilleurs résultats, même si le test était réalisé en fin de semaine. la semaine prochaine. « c’est paradoxal – Forner-Cordero en surbrillance. « Même au plus fort du moment où la plupart des gens étaient fatigués, ce groupe de compensation a fait mieux, ce à quoi nous ne nous attendions pas. »

Par conséquent, concluent les chercheurs, les stratégies de compensation du sommeil pourraient s’avérer particulièrement importantes pour atténuer les effets de la privation de sommeil. « Par exemple, pour ceux qui sont chroniquement en manque de sommeil, comme les travailleurs postés, les médecins et certains militaires, s’ils établissent une compensation régulière du sommeil, ils peuvent avoir un meilleur contrôle sur leur démarche.» a conclu Forner-Cordero.