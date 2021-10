Comment savoir si votre smartphone supprimera tout seul l’heure d’été

Les appareils connectés à Internet comme les smartphones sont dotés de fonctionnalités qui, grâce à Internet, règlent automatiquement l’heure au moment fatidique du passage. Cependant, la fonction est optionnelle et sur certains produits elle peut ne pas être active : voici comment la vérifier au préalable pour éviter les problèmes.

Le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver prévue pour la nuit entre le 30 et le 31 octobre 2021 vous obligera à reculer d’une heure jusqu’au printemps de l’année prochaine, et pour être précis jusqu’au 27 mars de l’année prochaine. Cependant, toutes les montres ne devront pas être réinitialisées manuellement pour s’adapter à l’entrée en vigueur de l’heure d’hiver : les appareils connectés à Internet tels que les smartphones, les montres connectées, les téléviseurs intelligents et les assistants vocaux domestiques sont souvent équipés de fonctionnalités qui ajustent automatiquement l’heure à la moment fatidique du passage. La fonction est particulièrement utile les jours de changement d’heure, mais elle est facultative et peut ne pas être active sur certains produits : voici comment la vérifier à l’avance pour éviter les problèmes.

Comment fonctionne l’heure sur votre smartphone

Tous les smartphones – mais il en va de même pour la plupart des produits dotés d’une horloge interne et connectés à Internet – ont deux façons de suivre l’heure. La première est une horloge temps réel, qui est un oscillateur à quartz comme celui que l’on trouve dans la plupart des montres digitales, qui fonctionne sur pile et sert à marquer le passage des minutes avec une précision acceptable pour la plupart des usages. La seconde est la connexion en ligne, grâce à laquelle ces produits se connectent à des sites Web appelés serveurs de temps, qui reçoivent l’heure exacte des horloges atomiques et la distribuent aux appareils qui la demandent.

Le réglage de l’heure d’été

Les deux systèmes sont complémentaires, mais l’action du second est optionnelle et sert principalement à maintenir les produits connectés à Internet parfaitement synchronisés entre eux ; bref, désactiver la réception de l’heure en ligne ne provoque pas de dysfonctionnements dans les appareils, c’est pourquoi de nombreux gadgets pourraient être configurés de cette manière à l’insu des propriétaires. Cependant, parmi les fonctions secondaires liées à la synchronisation de l’heure en ligne, il y a aussi le réglage de l’heure d’été et de l’heure d’hiver : si cette fonction est désactivée, les appareils en question ne basculent pas automatiquement.

Si vous possédez un de ces smartphones, il ne fonctionnera plus à partir de la semaine prochaine

Comment vérifier si le changement d’heure automatique est actif

Le réglage automatique de l’heure via Internet est actif depuis l’achat du téléphone, mais pour s’assurer qu’il n’a pas été modifié entre-temps – peut-être par inadvertance – la procédure est simple. Sur les téléphones Android, il suffit de visiter les Paramètres et de rechercher ceux relatifs à la Date et à l’Heure qui, selon le modèle, peuvent être masqués dans la section Système : l’élément à activer concerne l’Heure fournie par le réseau. Sur les iPhones, les paramètres en question se trouvent plutôt dans la section Date et heure sous le Switch automatique.