Pourquoi vous ne pouvez pas déverrouiller les nouveaux MacBooks avec le visage : l’explication d’Apple

Les derniers ordinateurs portables de la maison Cupertino s’inspirent des iPhones pour le design de l’écran, mais n’intègrent pas la même technologie de déverrouillage avec le visage caractéristique des smartphones Apple. Les ingénieurs de la société ont expliqué la raison et suggèrent que la technologie Face ID n’apparaîtra même pas sur les prochains produits de la gamme.

L’une des caractéristiques esthétiques les plus particulières du nouveau MacBook Pro présenté par Apple ces derniers jours est la présence de l’encoche en haut de l’écran, rappelant celle introduite sur les smartphones du groupe à partir de l’iPhone X de 2017. Le choix a été conçu pour offrir aux clients un écran plus grand sans sacrifier la présence d’une webcam, mais contrairement à ce qui se passe sur les iPhones, la caméra incluse dans le cadre des ordinateurs portables ne sera pas utilisée pour déverrouiller l’appareil avec le visage : cela a été confirmé par le même maison à Cupertino, anticipant que la prise en charge de la technologie de déverrouillage biométrique Face ID n’arrivera probablement jamais sur les MacBook.

Les raisons qui ont conduit Apple à équiper ses ordinateurs portables de ce qu’on appelle l’encoche sont simples et similaires à celle qui a guidé son introduction sur l’iPhone : de cette manière, l’écran occupe un plus grand pourcentage de la face avant de l’appareil et les lunettes sont réduites. au minimum, le tout en limitant l’asymétrie à une portion de l’écran qui, étant dédiée aux notifications et aux menus, n’est quasiment jamais utilisée. Il y a plusieurs évaluations faites pour le déverrouillage biométrique du gadget : alors que sur l’iPhone le passage à l’encoche a conduit au déverrouillage facial avec une caméra capable de capturer les visages des utilisateurs en trois dimensions, la webcam du MacBook Pro est une caméra normale. pour les appels vidéo.

Et que les choses ne vont pas changer bientôt ressort de l’examen de l’appareil par le Wall Street Journal. L’auteur Joanna Stern a interviewé certains des ingénieurs responsables de la conception des produits qui ont confirmé que le choix de ne pas inclure Face ID sur les nouveaux MacBook Pro était délibéré ; selon la vision d’Apple pour déverrouiller un appareil tel qu’un ordinateur portable, la meilleure méthode reste l’empreinte digitale, pour une raison très simple : les mains sont déjà sur le clavier et peuvent atteindre confortablement la clé de déverrouillage sans avoir à mettre le visage au profit de la webcam.

Combien peuvent coûter les nouveaux MacBook Pro avec processeurs M1 Pro et Max ?

Vous pouvez ou non être d’accord avec les observations recueillies par les ingénieurs de la maison de Cupertino, mais ce qui a été dit prévoit que – à moins de futurs changements de cap – même les futurs produits de la gamme d’ordinateurs portables Apple ne seront pas équipés du déverrouillage du visage. Seuls les mots de passe et les empreintes digitales peuvent être utilisés pour les déverrouiller ou pour autoriser des paiements et des opérations critiques au sein du système d’exploitation.