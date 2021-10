Parasite absurde découvert dans la bouche d’un poisson : il a remplacé la langue après l’avoir enlevée

Les crustacés isopodes du genre Cymothoa sont connus sous le nom de « parasites mangeurs de langue » car ils coupent et sucent les vaisseaux sanguins à la base de la langue de la victime, qui se nécrose et tombe rapidement. À ce stade, le parasite s’attache à la souche et le poisson l’utilise comme s’il s’agissait de sa langue naturelle. Un croûton touché par le crustacé a été retrouvé dans les eaux du parc d’État de Galveston Island.

Le crustacé parasite trouvé dans la bouche du poisson. Crédit: Galveston Island State Park – Texas Parks and Wildlife / Facebook

Dans le parc d’État de Galveston Island, au Texas, un poisson a été trouvé affecté par l’une des formes de parasitisme les plus inquiétantes – et à sa manière monstrueuses – du règne animal. La courbine atlantique (Micropogonias undulatus) protagoniste de cette histoire a en effet eu l’énorme malheur de tomber sur un crustacé de l’ordre des Isopodes, connu sous le nom peu rassurant de « parasite mangeur de langue ». Ces crustacés s’attachent aux branchies de l’hôte et avec leurs appendices coupent les vaisseaux sanguins à la base de la langue, jusqu’à ce que l’organe se nécrose et tombe. À ce moment-là, le crustacé – qui s’est nourri du sang du poisson – se « loge » à l’intérieur de la bouche, s’ancrant au moignon de la langue. A partir de ce moment, le poisson utilisera le partenaire indésirable comme s’il s’agissait de sa langue naturelle, jusqu’à ce que le crustacé – du genre Cymothoa – termine son cycle reproducteur complexe et se détache. C’est généralement la femelle qui remplace la langue de poisson.

Sur la photo partagée sur Facebook par le profil officiel de Galveston Island State Park – Texas Parks and Wildlife, vous pouvez voir la courbine avec la gueule ouverte et à l’intérieur le crustacé tourné de côté, avec sa série de pattes. Le poisson était probablement parasité par l’espèce Cymothoa exigua, l’une des plus étudiées par les experts. Comme il ressort de l’étude « A New Host and Reproduction at a Small Size for the » Snapper-Choking Isopod « Cymothoa excisa (Isopoda : Cymothoidae) » publiée dans la revue scientifique spécialisée Journal of Crustacean Biology, cet isopode est connu pour frapper avec prédilection précisément cette courbine qui vit dans l’océan Atlantique.

Encore un poisson parasite. Crédit : Wikipédia

Les femelles Cymothoa exigua atteignent une longueur maximale d’environ 3 centimètres et une largeur de 1,5 centimètre. Ils occupent presque toute l’ouverture buccale du poisson parasité, ce qui complique la respiration et l’alimentation. Après tout, gérer une langue qui bouge avec toutes ces jambes n’a pas besoin d’être tout à fait confortable, bien que, selon les résultats des études, les poissons parasites ne changent pas leurs habitudes alimentaires. Cependant, les victimes peuvent être plus petites que les congénères non parasites ; selon les chercheurs cela serait dû à la plus faible absorption d’oxygène liée à la présence volumineuse dans la bouche. Le crustacé vit sa vie de parasite en continuant à se nourrir du sang et du mucus produits par les poissons. Comme expliqué dans le post publié sur Facebook, cette forme de parasitisme est la seule connue dans laquelle un parasite remplace fonctionnellement un organe de l’hôte.

Crédit : Wikipédia

Comme indiqué, c’est la femelle qui prend « maison » en bouche, mais le cycle commence lorsque le poisson est attaqué par une ou plusieurs larves, encore sexuellement indifférenciées. On pense que les larves deviennent initialement des mâles, plus petits que les femelles, et ce n’est qu’en présence de plus de spécimens que l’on se différencie en une femelle, commençant ainsi son opération de remplacement de la langue. À ce stade, il est fécondé par l’un des mâles attachés aux branchies et la reproduction a lieu. A la fin du cycle, le poisson mutilé est abandonné à son sort.