US Copyright Office accorde le droit de réparer les consoles de jeux vidéo tant que seul le lecteur optique est cassé

Bottom line: Cette semaine, le US Copyright Office a adopté une nouvelle règle reconnaissant le mouvement du droit à la réparation (R2R). Le règlement crée une exemption dans le Digital Millenium Copyright Act (DMCA) qui permet aux consommateurs de réparer les appareils qu’ils possèdent. Cependant, cela limite considérablement ce que les utilisateurs peuvent corriger sur les consoles de jeux vidéo.

Le US Copyright Office déclare que les consommateurs seront désormais autorisés à réparer les appareils contrôlés par logiciel tant qu’ils ne modifient pas leurs spécifications d’origine. C’est-à-dire que si vous avez acheté légalement un produit, vous êtes autorisé à le réparer sans l’envoyer au fabricant tant que votre réparation n’inclut pas une modification qui contourne les protections du droit d’auteur.

« Les programmes informatiques qui sont contenus dans et contrôlent le fonctionnement d’un appareil acquis légalement qui est principalement conçu pour être utilisé par les consommateurs, lorsque le contournement est une étape nécessaire pour permettre le diagnostic, l’entretien ou la réparation d’un tel appareil, et n’est pas accompli pour dans le but d’accéder à d’autres œuvres protégées par le droit d’auteur.

La disposition est libellée d’une manière qui la rend suffisamment large pour couvrir toute modification, mais est clairement dirigée vers celles qui permettent le bootlegging ou le piratage sur l’appareil. Cependant, le libellé de la décision limite spécifiquement les réparations des consoles de jeux vidéo au seul lecteur optique.

« La « réparation » d’un appareil est la restauration de l’appareil dans son état de fonctionnement conformément à ses spécifications d’origine et à toute modification de ces spécifications autorisée pour cet appareil. Pour les consoles de jeux vidéo, la « réparation » est limitée à la réparation ou au remplacement du lecteur optique d’une console et nécessite la restauration de toutes les mesures de protection technologiques qui ont été contournées ou désactivées. »

Donc, en substance, votre Nintendo Switch, votre PS5 numérique et votre Xbox Series S sont hors limites à réparer car ils n’ont pas de lecteurs optiques. De plus, d’autres réparations courantes telles que les dysfonctionnements du stockage ou de l’écran ne peuvent être effectuées que par l’OEM ou un atelier de réparation tiers agréé, que la console dispose ou non d’un lecteur optique.

Malgré les limites, la décision est une étape importante vers la réforme R2R. Le DMCA, en particulier la section 1201, a été largement abusé par les fabricants pour limiter la capacité des consommateurs à réparer eux-mêmes leurs appareils ou à choisir des ateliers de réparation concurrents. Des partisans comme Public Knowledge, défenseur des consommateurs, prétendent que les entreprises se cachent derrière 1201 uniquement pour enrichir leurs services de réparation de première partie.

« Les recommandations du Copyright Office visant à permettre aux consommateurs de réparer les appareils grand public dotés de logiciels et de réparer le lecteur optique de leurs consoles de jeux vidéo sont une victoire pour les consommateurs, Public Knowledge et les défenseurs du droit à la réparation », Kathleen Burke, conseillère politique de Public Knowledge. a déclaré mercredi. « L’article 1201 du Digital Millennium Copyright Act a souvent été utilisé comme un bélier juridique pour empêcher les consommateurs de réparer les appareils qu’ils possèdent et a considérablement limité les services de réparation indépendants disponibles pour les consommateurs. »

Burke note qu’il faut faire davantage, en particulier en ce qui concerne la section 1201. Cependant, c’est tout pour l’instant, car le Copyright Office n’examine que les demandes d’exemption DMCA tous les trois ans.