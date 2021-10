Intel présente brièvement la technologie de suréchantillonnage XeSS dans Hitman 3, The Riftbreaker

En bref: les GPU Arc Alchemist d’Intel ne sont pas encore là, mais cela n’a pas empêché l’entreprise de laisser tomber quelques teasers à ce sujet ainsi que sa technologie de suréchantillonnage XeSS lors de l’événement Innovation 2021. XeSS semble être une alternative prometteuse au FSR d’AMD et au DLSS de Nvidia, et les développeurs peuvent déjà commencer à l’ajouter à leurs jeux.

Il y a encore beaucoup d’inconnues sur l’architecture Xe-HPG orientée jeu de Team Blue, mais la société confirme à peu près certaines des rumeurs que nous avons entendues au cours des derniers mois. Les GPU Alchemist seront disponibles en plusieurs niveaux couvrant différents niveaux de prix, mais il y aura également une variante complète qui contiendra pas moins de 32 cœurs Xe. Chaque cœur Xe se compose de 16 moteurs vectoriels et de 16 moteurs matriciels, pour un total de 512 unités d’exécution.

Cela suggère que le prochain GPU phare d’Alchemist a de bonnes chances d’offrir des performances similaires à celles d’un Nvidia RTX 3070 ou d’un AMD RX 6700 XT, et il y a des indices que les prix seront également assez compétitifs. Cependant, le logiciel doit également être au point, et Intel a choisi de développer sa technique de suréchantillonnage XeSS comme une technologie ouverte à l’image du FSR d’AMD. Cela devrait, au moins en théorie, lui donner plus de chances d’être rapidement adopté par les développeurs de jeux.

Lors de l’événement Innovation 2021, Intel a annoncé son partenariat avec les studios de jeux IO Interactive et Exor Studios pour apporter le support XeSS à Hitman 3 et The Riftbreaker. L’annonce était accompagnée de brèves démos vidéo, mais malheureusement elles ne sont disponibles qu’en 1080p. La société dit qu’elle mettra à jour le téléchargement YouTube en qualité 4K afin que nous puissions avoir une meilleure idée de la qualité fournie par la conversion ascendante XeSS, mais la grande promesse ici est que vous pourrez vous rapprocher de la qualité d’image native 4K avec les performances coût du rendu natif 1080p.

Il convient de noter que le Riftbreaker prend également en charge la technologie FidelityFX Super Resolution (FSR) d’AMD. Cela suggère qu’Intel est plus enclin à comparer XeSS à FSR plutôt que de l’opposer à la technologie DLSS potentiellement supérieure de Nvidia, qui n’est disponible que sur les cartes graphiques RTX. En revanche, XeSS et FSR fonctionneront sur toutes les solutions graphiques, y compris les graphiques intégrés.

Intel a également évoqué la prise en charge de fonctionnalités telles que le ray tracing et l’occlusion ambiante Xe Ground-Truth (XeGTAO). La société a déjà partagé le SDK pour ces technologies ainsi que XeSS avec des développeurs sélectionnés dans le cadre du programme d’accès anticipé DevMesh. Cela signifie que les grands studios ainsi que les développeurs de jeux indépendants peuvent déjà commencer à intégrer le support XeSS dans leurs titres, ce qui est un excellent moyen pour Intel de stimuler l’adoption avant le lancement officiel des GPU Arc Alchemist.

Dans l’ensemble, il semble qu’Intel essaie de regagner la confiance de l’industrie du logiciel avec une stratégie centrée sur les développeurs. Cela est devenu évident le mois dernier lorsqu’il est apparu qu’Intel avait commencé à embaucher d’anciens responsables d’EA et d’AMD. L’entreprise sait qu’elle a une fenêtre d’opportunité avec Xe-HPG, mais pour qu’elle réussisse, les pièces matérielles et logicielles du puzzle doivent se mettre en place. Les GPU Alchemist devraient débarquer au cours du premier semestre de l’année prochaine, il ne faudra donc pas longtemps avant que nous en sachions plus sur leurs capacités.