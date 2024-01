Sur Instagram, il y a une astuce pour ne pas montrer aux autres quand vous lisez leurs messages directs (DM).

Tout comme sur WhatsApp, il est possible de désactiver l’option « Vu » pour les messages reçus sur Instagram. Cela peut également être fait pour un contact spécifique: il suffit de suivre ce guide en six étapes.

Sur Instagram, vous pourrez également désactiver les confirmations de lecture des messages directs (DM) afin de les lire en mode incognito et sans afficher la notification « Vu ». Le système utilisé sur WhatsApp pour vérifier l’envoi et la réception des messages est basé sur les « coches ». Une coche grise indique un message envoyé, deux coches grises indiquent un message reçu, et deux coches bleues indiquent un message lu. Sur Instagram, il n’y a pas de coches mais il y a tout de même un moyen de savoir quand notre message a été reçu par le destinataire. Lorsque le message est lu, il est écrit: « Vu maintenant ». À partir de là, le libellé change, d’abord les heures sont indiquées « Vu il y a 1 heure » et ensuite les jours « Vu vendredi ».

Depuis un certain temps, WhatsApp a introduit une option pour empêcher nos contacts de savoir quand nous lisons leurs messages. Cela peut être utile pour diverses raisons. Cela évite à ceux qui veulent une réponse immédiate dès que le message est visualisé, cela nous permet de mieux gérer notre flux de messages et cela nous protège contre ceux qui « vérifient si nous sommes en ligne ». Actuellement qu’Instagram devient de plus en plus utilisé également pour les messages, le réseau social a décidé d’introduire une option similaire pour les messages directs (DM).

Comment supprimer le libellé « Vu » des messages sur Instagram

Supprimer l’option « Vu » sur Instagram est assez simple. Ce n’est pas une option qui s’applique à toutes les conversations: elle peut également être sélectionnée pour un contact spécifique. Pour le faire, procédez comme suit:

Ouvrez l’application Instagram

Ouvrez la section « Messages directs »

Ouvrez une conversation

Touchez le nom de votre contact

Touchez « Confidentialité et sécurité »

Désactivez « Confirmation de lecture »

Comment supprimer le statut d’activité sur Instagram

Une fois que vous ouvrez les messages directs, vous pouvez voir les comptes qui sont actifs à ce moment-là. Ils apparaissent tous en haut avec un point vert. Pour une confidentialité plus attentive, il est également possible de désactiver cette option. Pour le faire, suivez cette procédure: