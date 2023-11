Votre téléphone portable peut vous dire à quel point vous êtes ivre

Les chercheurs de Stanford Medicine et de l’Université de Toronto ont mis au point un processus permettant aux capteurs et aux microphones des smartphones de déterminer le degré d’ivresse d’un utilisateur, une technologie qui pourrait empêcher les personnes intoxiquées de conduire sous l’influence de l’alcool.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), on estime que chaque année, environ 3 millions de passage dans le monde sont causés par l’abus d’alcool. Cela correspond à 5,3% de tous les passage.

Prédiction de l’alcool avec un taux de précision de 98%

Certaines études ont révélé que les modifications des modèles vocaux des sujets pouvaient être utilisées par les dispositifs pour prédire avec précision l’ivresse dans 98% des cas.

Cela selon une étude menée auprès de 18 participants âgés de 21 ans ou plus. En plus de recevoir une dose d’alcool en fonction de leur poids, les participants devaient réciter aléatoirement une série de phrases difficiles avant de boire et toutes les heures après avoir consommé de l’alcool pendant une période de sept heures.

Après avoir récité les phrases difficiles à voix haute, les participants ont été invités à enregistrer leur voix sur un smartphone placé sur une table à un mètre et demi de distance. La teneur en alcool de l’air expiré a également été documentée par les chercheurs au début de l’expérience, puis toutes les 30 minutes après la première boisson, pendant un maximum de sept heures.

La précision de notre modèle m’a vraiment surpris. Bien que nous ne soyons pas les premiers à mettre en évidence les changements dans les caractéristiques de la parole pendant l’ivresse alcoolique, je crois fermement que notre précision supérieure est due à l’application de progrès de pointe dans le traitement du signal, l’analyse acoustique et l’apprentissage automatique.

A déclaré le chercheur principal Brian Suffoletto, médecin et professeur agrégé de médecine d’urgence à Stanford.

Interventions au bon moment

Selon Suffoletto, l’objectif de ce type d’étude est de fournir des interventions « juste à temps » pour prévenir les blessures et les passage causés par les accidents de la route ou d’autres accidents liés à l’ivresse alcoolique. Il a expliqué que l’outil d’intervention idéal pour ce type d’incidents serait simple à utiliser et facilement accessible.

Étant donné l’utilisation généralisée des smartphones et des enceintes intelligentes, ces dispositifs sont une excellente option pour avertir les personnes lorsqu’elles deviennent trop ivres et ne doivent pas conduire ou peuvent même nécessiter une hospitalisation.

Imaginez si nous avions un outil capable de collecter passivement des données sur une personne pendant ses routines quotidiennes et de rechercher des changements qui pourraient indiquer un épisode de consommation d’alcool pour savoir quand elle a besoin d’aide.

A déclaré Suffoletto.

L’objectif final des chercheurs est de créer un système d’intervention qui peut aider à sauver des vies et à prévenir les blessures, le rendant si discret que les personnes sont réellement prêts à l’utiliser.

L’étude a été publiée dans le Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :