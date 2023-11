Le Surprenant choix de Baidu : Des puces d’IA de Huawei plutôt que de NVIDIA

Baidu (9888.HK) aurait apparemment commandé des puces d’intelligence artificielle à Huawei (HWT.UL) cette année, selon des sources. Cela suggère que la pression américaine pousse les entreprises chinoises à envisager les produits de Huawei comme une alternative à ceux de NVIDIA.

Baidu est une entreprise d’intelligence artificielle de premier plan en Chine, connue pour exploiter le modèle de langage Ernie. Selon les rapports, Badu a passé une commande de puces d’IA auprès de Huawei en août. Cela s’est produit juste avant les nouvelles règles anticipées du gouvernement américain en octobre qui ont encore renforcé les restrictions sur les exportations de puces vers la Chine. La nouvelle réglementation concerne également les puces de NVIDIA (NVDA.O), un important géant américain des puces.

Détails de la commande de puces de Baidu à Huawei

Baidu a commandé 1 600 puces d’intelligence artificielle Huawei Technologies’ 910B Ascend. Ces puces, développées comme une alternative à la puce A100 de NVIDIA, étaient destinées à 200 serveurs. Selon les informations, Huawei aurait fourni plus de 60% de la commande d’ici octobre, soit environ 1 000 puces à Baidu.

La valeur totale de la commande était d’environ 450 millions de yuans (61,83 millions de dollars). Huawei devait terminer la livraison de toutes les puces d’ici la fin de cette année, selon la deuxième personne. Les deux sources ont choisi de rester anonymes en raison de la nature confidentielle de l’accord.

Bien que la commande soit petite par rapport aux commandes historiquement plus importantes passées par les entreprises technologiques chinoises à NVIDIA, les sources soulignent son importance. Cela indique un changement notable, mettant en évidence la manière dont certaines entreprises envisagent de s’éloigner de l’entreprise américaine et d’explorer d’autres alternatives.

Baidu, avec des homologues chinois comme Tencent (0700.HK) et Alibaba (9988.HK), est client de longue date de NVIDIA. Notamment, Baidu n’était pas auparavant connu comme client de Huawei pour les puces d’IA. Cette commande récente suggère un changement dans leur stratégie d’approvisionnement.

Les puces Ascend de Huawei sont considérées comme moins puissantes que celles de NVIDIA en termes de performances. Cependant, la première source mentionne qu’elles sont actuellement l’option domestique la plus avancée en Chine. Cela suggère qu’en dépit des différences de performances, il y a une préférence croissante pour les solutions développées à l’échelle nationale.

Dans une déclaration, une source a déclaré : « Ils ont commandé des puces 910B pour se préparer à un avenir où ils pourraient ne plus être en mesure d’acheter chez NVIDIA. »

Baidu et Huawei n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. NVIDIA a également choisi de ne pas commenter cette affaire.

La collaboration entre Huawei et Baidu a débuté en 2020

Selon le site web de Huawei, la collaboration entre Huawei et Baidu a commencé en 2020. Cela visait à assurer la compatibilité entre la plateforme d’IA de Baidu et le hardware de Huawei. En août, les deux entreprises ont annoncé des plans visant à améliorer la compatibilité entre le modèle d’IA Ernie de Baidu et les puces Ascend de Huawei.

Baidu a créé sa propre gamme de puces d’IA Kunlun. La puce Kunlun prendra en charge le calcul d’IA à grande échelle. Cependant, pour former son grand modèle de langage Ernie (LLM), l’entreprise a principalement dépendu de la puce A100 de NVIDIA.

L’année dernière, les États-Unis ont imposé de nouvelles règles qui empêcheraient NVIDIA de vendre les puces A100 et H100 à la Chine. Pour cette raison, NVIDIA a introduit de nouvelles puces A800 et H800 comme substituts pour les clients chinois, notamment Baidu. Cependant, en raison des règles d’octobre, NVIDIA est maintenant limité dans la vente de ces puces à la Chine également.

Huawei bénéficiera de la nouvelle réglementation américaine sur les puces

Les analystes avaient prévu le mois dernier que les restrictions américaines seraient une opportunité pour Huawei de croître sur son marché intérieur de 7 milliards de dollars. Huawei est soumis à des contrôles à l’exportation américains depuis 2019.

Cette commande contribue aux signes de progrès technologique pour Huawei. Pékin a investi massivement dans l’industrie nationale des semi-conducteurs pour combler le fossé avec les concurrents mondiaux. Il y a également une poussée des entreprises d’État pour substituer la technologie étrangère par des alternatives nationales. Cela montre un effort plus large pour améliorer l’autosuffisance technologique de la Chine.

En août, Huawei a attiré une attention mondiale importante en dévoilant un nouveau smartphone. Selon les analystes, le smartphone utilise des processeurs avec une technologie de semi-conducteurs avancée développée en interne. Cette initiative de la société chinoise souligne les progrès remarquables de Huawei dans le développement de puces malgré les sanctions.

Un rapport de septembre de Reuters a suggéré que l’unité de conception de puces de Huawei, HiSilicon, avait commencé à expédier de nouveaux processeurs fabriqués en Chine pour des caméras de surveillance à des clients. Cela témoigne d’un autre signe de résurgence de Huawei dans certains secteurs.

