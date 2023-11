Google présente l’IA générative pour les annonceurs : une révolution dans le marketing numérique

Google introduce de nouveaux outils d’IA pour faciliter la création de publicités pour les entreprises. Cette nouvelle technologie sera utile tant pour les agences de publicité que pour les entreprises qui n’ont pas d’équipes créatives dédiées. Ces outils couvrent différents éléments de la création d’annonces, notamment les titres, les descriptions et les images. Les annonceurs peuvent utiliser des indications textuelles pour effectuer des ajustements jusqu’à obtenir le résultat souhaité.

Google garantit qu’il ne produira pas d’images identiques afin d’éviter que les entreprises concurrentes se retrouvent avec les mêmes visuels. Cet outil de création d’annonces étape par étape fait partie du produit de campagne publicitaire Performance Max de Google, destiné aux plateformes de recherche et d’achat. Il comprend également une solution d’édition d’images avancée similaire aux fonctionnalités Magic Editor que l’on trouve sur le smartphone Pixel 8.

Google Generative AI Ads facilitera considérablement la publicité

Cette approche offre une flexibilité aux entreprises pour s’adapter et personnaliser les visuels selon les différentes situations. Les utilisateurs peuvent mettre à jour des publicités visuelles existantes tout en conservant les éléments essentiels. Par exemple, un utilisateur pourrait réutiliser un modèle présentant un produit de soin de la peau, mais remplacer l’arrière-plan par un sapin de Noël pour des publicités thématiques de vacances. Les outils d’IA permettent également de générer des variations d’annonces pour des situations diverses. Les sites de ventes utilisant Merchant Center Next, un outil permettant de contrôler l’apparence des produits sur Google, auront accès à ces outils d’IA générative. Pour garantir la transparence, tout le contenu publicitaire généré par l’IA portera la marque SynthID, un filigrane de métadonnées qui identifie le contenu créé à l’aide de la technologie de l’IA. L’initiative de Google vise à simplifier le processus de création d’annonces, le rendant accessible à un large éventail d’entreprises, quelles que soient leurs capacités créatives.

Notre avis

L’introduction de ces outils d’IA souligne l’engagement de Google à démocratiser le processus de création d’annonces. Avec cela, Google vise à fournir aux entreprises des solutions puissantes mais conviviales. En combinant l’IA générative pour le texte et les images, les annonceurs peuvent apporter efficacement des modifications à leur contenu publicitaire jusqu’à obtenir des résultats convaincants. L’inclusion d’une solution avancée d’édition d’images étend les possibilités créatives, permettant aux entreprises de rafraîchir leurs visuels tout en maintenant un message de marque cohérent. Pour les sites de ventes, en particulier ceux qui utilisent Merchant Center Next, l’intégration de ces outils d’IA offre une expérience fluide pour gérer et améliorer leurs présentations de produits sur les différentes plateformes de Google. Dans le cadre de cet effort, Google veille à ce que le contenu généré par l’IA soit marqué avec SynthID, favorisant la transparence et la responsabilité dans le paysage publicitaire.

