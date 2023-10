« Thermomètre volant » envoie les premières images thermiques des points critiques de la Terre

Le satellite HOTSAT-1 est un « thermomètre volant » construit au Royaume-Unis et exploité par SatVu. Cet équipement a maintenant envoyé ses premières images spatiales thermiques haute résolution, révélant les points critiques sur Terre.

Au vu des images qui « dépassent les attentes », l’entreprise est confiante que cela l’aidera à « relever les défis climatiques ».

Découvrez le « thermomètre volant »

Le HOTSAT-1, surnommé « le thermomètre du monde », a été lancé par SpaceX cet été. Contrairement aux satellites qui surveillent la Terre avec des caméras qui voient la lumière visible, ce satellite surveille l’infrarouge afin de mesurer la quantité de chaleur émise par des objets ou des paysages.

SatVu, une entreprise de technologie climatique, exploite le premier satellite de ce type au monde et a révélé que ces images marquent une nouvelle ère d’observation de la Terre et de surveillance du climat.

En mettant leur technologie sur un satellite, l’entreprise peut télécharger en continu des images 24 heures sur 24, même dans les pays aux frontières fermées.

C’est une journée fantastique. Les premières images dépassent nos attentes et nous sommes très excités. L’entreprise évolue jusqu’à présent et maintenant nous sommes prêts pour les opérations commerciales, afin de relever les défis climatiques.

A déclaré Anthony Baker, PDG et co-fondateur de SatVu, à Sky News.

Mais, au fait, à quoi sert ce satellite ?

Par exemple, une image de Las Vegas montre le réseau de rues et de parkings accumulant de la chaleur pendant la journée et la dissipant après le coucher du soleil, ce qui augmente les températures nocturnes.

Ainsi, en prenant connaissance de cet effet appelé îlot de chaleur urbain, qui peut rendre les villes plusieurs degrés plus chaudes, les points critiques peuvent être refroidis grâce à la plantation d’arbres.

Une autre image de Cushing, Oklahoma, aux États-Unis, montre les formes des réservoirs de stockage et des oléoducs pouvant transporter 1,5 million de barils de pétrole brut par jour.

Les données du satellite peuvent être utilisées pour vérifier si les opérations sont conformes aux engagements climatiques et aux réglementations industrielles.

De plus, les images thermiques permettent aux pompiers de surveiller la vitesse de déplacement du front de l’incendie. Elles montrent également où les flammes ont passé, donnant des indices sur le mouvement du feu.

La capacité du HOTSAT-1 à fournir des données exploitables dans tous les secteurs permettra aux organisations d’avoir une image plus claire de notre impact énergétique.

D’après Paul Bate, PDG de l’UK Space Agency, ce « thermomètre » aidera les entreprises et les organisations à faire de meilleurs choix, plus efficaces et conscients en matière de climat, bénéficiant à la fois de la planète et de la population.

