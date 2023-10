Comment transférer les contacts d’Android vers iPhone

Avec les dernières sorties, Apple a certainement rendu difficile pour certains utilisateurs d’Android de rester sur Android. Les dernières fonctionnalités iOS, combinées à la puissance hardware des nouveaux iPhones, peuvent être plus attrayantes que ce que vous avez actuellement sur Android. Maintenant, si vous voulez faire une transition rapide, vous devez savoir comment transférer des contacts d’Android vers iPhone.

Parmi tous, la manière la plus simple de transférer des contacts d’Android vers iPhone est d’utiliser l’application Move to iOS. Elle est disponible dans le Google Play Store et l’application est gratuite à télécharger. Et la meilleure partie est qu’elle vous permet de déplacer des contacts, des photos, des vidéos et plus encore d’Android vers iOS.

Cependant, ce n’est pas comme si l’application Move to iOS est la seule option que vous avez pour transférer des contacts d’Android vers iPhone. Il en existe beaucoup d’autres. Et après avoir lu ce guide approfondi, vous pouvez tout apprendre à leur sujet.

Utilisez Move to iOS pour transférer des contacts d’Android vers iPhone

Comme mentionné précédemment, l’application Move to iOS facilite le transfert de tous vos éléments essentiels vers l’iPhone. Mais notez que l’application nécessite que vous soyez dans l’Assistant de configuration iOS. C’est la page de démarrage qui apparaît lorsque vous allumez votre iPhone pour la première fois. Voici les étapes :

Téléchargez Move to iOS sur votre téléphone Android. Acceptez les termes et conditions. Accordez toutes les autorisations nécessaires à l’application. L’application Move to iOS sur votre téléphone Android vous demandera de trouver votre code. Appuyez sur Continuer et suivez l’Assistant de configuration iOS sur votre iPhone. Lorsque vous voyez l’option « Transférer des données depuis Android », retournez sur votre téléphone Android. Sur votre téléphone Android, saisissez le code à six ou dix chiffres qui apparaît sur votre nouvel iPhone. Cela lancera l’écran de transfert de données, vous permettant de voir la liste des éléments que vous pouvez transférer vers l’iPhone. Si vous voulez seulement transférer les contacts, cochez l’option respective. Et si vous voulez tout transférer, cochez tout dans la liste. Laissez votre téléphone Android transférer le contact et les autres options sélectionnées vers l’iPhone pendant un moment. Selon la quantité de données que vous transférez, cela peut prendre environ une demi-heure.

Utilisez la carte SIM pour transférer les contacts d’Android vers iPhone

Si vous avez un iPhone avec un emplacement pour carte SIM physique, vous pouvez transférer les contacts d’Android avec une carte SIM. Voici les étapes :

Insérez la carte SIM dans votre téléphone Android et exportez tous les contacts vers la carte SIM. Vous pouvez initier ce processus d’exportation en ouvrant l’application Contacts, en appuyant sur le menu, en naviguant vers l’option Gérer les contacts, puis en sélectionnant l’option Importer ou Exporter les contacts. Après avoir exporté les contacts vers la carte SIM, insérez-la dans votre iPhone. Rendez-vous dans les réglages de l’iPhone et localisez l’option Importer les contacts SIM. Appuyez dessus et laissez votre iPhone transférer les contacts depuis la carte SIM.

Transférer les contacts d’Android avec votre compte Google

Vous pouvez transférer les contacts de votre téléphone Android vers votre iPhone en utilisant Gmail. Comme vous pouvez le deviner, le processus de transfert se fera via le cloud. Et il ne nécessitera pas que vous échangiez la carte SIM d’un téléphone à l’autre. Cela en réalité une bonne option si votre iPhone utilise une eSIM.

Allez dans l’application Paramètres de votre téléphone Android et cliquez sur l’onglet Google. Appuyez sur Sauvegarde et assurez-vous que la bascule Contacts est activée. Laissez votre téléphone Android synchroniser les contacts avec votre compte Gmail. Après la synchronisation de la sauvegarde, rendez-vous dans l’application Paramètres de votre iPhone. Rendez-vous dans Mail et sélectionnez Comptes. Là, appuyez sur Ajouter un compte et saisissez les informations d’identification du compte Gmail. Une fois connecté, les contacts que vous avez synchronisés à l’étape 1 devraient se synchroniser automatiquement avec l’iPhone.

Déplacer les contacts avec un fichier VCF

Vous ne voulez pas vous embêter avec les services cloud ? Dans ce cas, vous pouvez transférer localement les contacts de votre téléphone Android. Tout ce que vous avez à faire est de créer un fichier VCF et de le transférer sur l’iPhone. Voici les étapes :

Rendez-vous dans l’application Contacts de votre téléphone Android. Cliquez sur le menu à trois points et appuyez sur l’option Tout sélectionner. Cliquez sur le bouton Partager, et vous aurez des options pour transférer les contacts depuis votre téléphone Android. Sélectionnez votre méthode préférée et obtenez le fichier VCF sur votre iPhone. Une fois que vous avez le fichier VCF sur Android, appuyez sur le fichier et sélectionnez le bouton Partager. Choisissez l’application Contacts et appuyez sur l’option Ajouter tous les contacts. Suivez les étapes à l’écran et vous verrez tous les contacts sur votre iPhone.

Utilisation d’applications tierces

Si vous n’aimez pas utiliser les méthodes mentionnées précédemment, vous pouvez utiliser des applications tierces. Il existe un bon nombre d’applications de transfert de contacts sur le Google Play Store. Mais parmi toutes, l’application Copy My Data fonctionne exceptionnellement bien. Elle est également disponible pour iOS. Cependant, je vous suggère de ne pas utiliser d’applications tierces pour transférer des données sensibles telles que les contacts.

