Google promet de protéger les utilisateurs de ses produits IA génératifs contre les revendications de droits d’auteur

Dans un article de blog publié aujourd’hui, Google a annoncé qu’il protégera les utilisateurs de ses produits d’IA générative contre les revendications de droits d’auteur. Cela signifie que les personnes qui utilisent les produits d’IA de Google bénéficieront d’une protection officielle. L’objectif de cette initiative est de dissiper les craintes des utilisateurs quant aux risques potentiels de l’IA générative. Cette démarche place également Google aux côtés d’autres marques telles que Microsoft et Adobe, qui ont également pris des mesures similaires. Dans l’article de blog, Google a précisé que les utilisateurs n’auront rien à craindre. Cela règle les préoccupations croissantes concernant les éventuels problèmes de droits d’auteur liés à l’IA générative.

Google a déclaré dans l’article de blog :

« Si vous êtes confronté à des problèmes de droits d’auteur, nous assumerons les risques juridiques potentiels. »

La protection juridique de Google

Google a explicitement indiqué sept produits relevant de cette protection juridique. Les produits comprennent :

Duet AI in Workspace (y compris la génération de texte dans Google Docs et Gmail, ainsi que la génération d’images dans Google Slides et Google Meet)

Duet AI in Google Cloud

Vertex AI Search

Vertex AI Conversation

Vertex AI Text Embedding API

Visual Captioning on Vertex AI

Codey API

Il est important de souligner que cette liste ne comprenait pas l’outil de recherche Bard de Google. Google a déclaré qu’il adopterait une approche « à double volet et de pointe dans le secteur » pour la rémunération de la propriété intellectuelle. Cela couvrira les résultats de ses données d’entraînement et de la création de modèle sous-jacente. En d’autres termes, si quelqu’un est poursuivi en justice pour avoir utilisé du hardware protégé par des droits d’auteur dans les données d’entraînement de Google, Google sera tenu juridiquement responsable. Bien sûr, cette déclaration ne s’applique pas dans les cas où les utilisateurs créent délibérément ou utilisent du contenu généré pour enfreindre les droits des autres.

Google a dévoilé une approche distincte de l'indemnisation de la propriété intellectuelle, décrite comme une stratégie novatrice à double volet. Dans le cadre de cette initiative, Google étend sa protection pour englober à la fois les données d'entraînement et les résultats générés à partir de ses modèles.

Problèmes de droits d’auteur et poursuites

Les problèmes de droits d’auteur ont hanté les plates-formes d’IA générative depuis leur popularité à la fin de l’année dernière. De nouvelles poursuites ont été intentées contre différentes marques pour violation présumée de droits d’auteur. L’une des dernières poursuites a été intentée par des auteurs célèbres tels que George R.R. Martin, John Grisham et Jodi Picoult.

Google a été poursuivi en justice en juillet de cette année. La société a été accusée de vol de données utilisateur pour former ses produits d’IA générative. La plainte affirme que Google n’a pas obtenu le consentement du propriétaire. Plus précisément, la plainte affirme que Google « a secrètement volé tout ce que des centaines de millions d’Américains ont créé et partagé sur Internet ».

Elle ajoute

« Google doit comprendre. Il ne possède pas Internet, pas plus qu’il ne possède nos œuvres créatives, nos expressions de personnalité, les photos de nos familles et de nos enfants, ou tout ce qui nous appartient parce que nous le partageons en ligne. » déclare la plainte. « Disponible publiquement » ne signifie jamais libre d’utilisation à des fins quelconques. »

Google a déclaré dans un communiqué à Reuters à l’époque que les affirmations de la plainte étaient « sans fondement ». L’affaire est toujours devant les tribunaux et le juge n’a pas encore rendu de décision.

En Notre avis

L’engagement de Google à protéger les utilisateurs des systèmes d’IA générative de ses plateformes Cloud et Workspace contre les affirmations de problèmes de droits d’auteur est une avancée positive. Cela permettra aux utilisateurs d’utiliser ses produits sans craindre de conséquences juridiques.

La nouvelle politique de Google s’applique aux logiciels, y compris sa plateforme de développement Vertex AI et son système Duet AI, qui génère du texte et des images dans les programmes Google Workspace et Cloud. Le communiqué de presse ne mentionnait pas le programme de chatbot d’IA générative plus connu de Google, Bard.

Google s’est engagé à protéger les utilisateurs utilisant ses outils d’IA générative, tels que Duet AI et Vertex AI, contre les problèmes de propriété intellectuelle. Cette initiative constitue une étape importante pour garantir que les utilisateurs puissent utiliser ces produits sans craindre de conséquences juridiques.

